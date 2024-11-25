экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Астане пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ

CentralAsia (KZ) -  В Астане 28 ноября пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Как сообщает ОДКБ, генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетова 20 ноября с министром обороны Казахстана генерал-полковником Русланом Жаксылыковым.

Стороны обменялись мнениями о текущей военно-политической обстановке в зоне ответственности ОДКБ. Была отмечена важность предстоящего утверждения программы Организации договора о коллективной безопасности по укреплению границы Таджикистана и Афганистана.

Также Тасмагамбетов встретился с секретарем Совета безопасности Казахстана Гизатом Нурдаулетовым.

Генсек ОДКБ проинформировал собеседника о работе Организации в период председательства Республики Казахстан, в частности о принятой в ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности.

Стороны обсудили подготовку к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com