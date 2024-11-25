В Астане пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ

CentralAsia (KZ) - В Астане 28 ноября пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Как сообщает ОДКБ, генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетова 20 ноября с министром обороны Казахстана генерал-полковником Русланом Жаксылыковым.

Стороны обменялись мнениями о текущей военно-политической обстановке в зоне ответственности ОДКБ. Была отмечена важность предстоящего утверждения программы Организации договора о коллективной безопасности по укреплению границы Таджикистана и Афганистана.

Также Тасмагамбетов встретился с секретарем Совета безопасности Казахстана Гизатом Нурдаулетовым.

Генсек ОДКБ проинформировал собеседника о работе Организации в период председательства Республики Казахстан, в частности о принятой в ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности.

Стороны обсудили подготовку к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

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