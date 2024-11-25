С 1991 года в Казахстан вернулись 1,1 млн этнических казахов

CentralAsia (KZ) - В 2024 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 16 535 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 144,9 тыс. этнических казахов, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

45,9% кандасов, прибывших в Казахстан с начала 2024 года, являются выходцами из Китая, 39,2% из Узбекистана, 5,8% из Монголии, 5,2% из Туркменистана, 2,8% из России и 1,1% из других стран.

По состоянию на 1 ноября 2024 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,4%, несовершеннолетние граждане – 33,2% и пенсионеры – 9,4%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста 17,8% имеют высшее образование, 24,8% среднее специальное образование, 54,4% общее среднее образование и 3% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области. Кандасам, расселяющимся в этих регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд, наем жилья и оплату коммунальных услуг.

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