Президент Казахстана и министр обороны обсудили повышение боевого потенциала армии

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова.

Как сообщила Акорда, Жаксылыков отчитался о деятельности оборонного ведомства за 2024 год.

Он проинформировал о результатах боевой подготовки войск, осенней призывной кампании, мерах по укреплению дисциплины и безопасности воинской службы, а также повышению социального статуса и денежного довольствия военнослужащих.

Руслан Жаксылыков также рассказал, что особое внимание было уделено вопросам поэтапного повышения боевого потенциала армии и новым подходам к подготовке войск.

Он доложил о ходе исполнения государственного оборонного заказа, поступлении в войска новых образцов техники и вооружения, включая беспилотные авиационные системы и комплексы радиоэлектронной борьбы.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность деятельности казахстанского миротворческого контингента на Голанских высотах под эгидой ООН.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром конкретные задачи по активизации взаимодействия с отечественными оборонными предприятиями, развитию территориальной обороны, Сил специальных операций и усилению социально-правовой работы.

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