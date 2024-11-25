В Казахстане пресекли теракт, который готовили заключенные

CentralAsia (KZ) - В Казахстане пресечена деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии. Об этом сообщили в КНБ.

По предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде терроризма и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности.

В ходе обысков по местам отбывания наказания изъято холодное оружие, смартфоны и иные вещественные доказательства.

Одно лицо имеет судимость за экстремизм. Остальные отбывают наказание за убийство, разбои и кражи. Также в Алматы был задержан их подельник, находившийся на пробационном контроле.

В отношении указанных лиц ведутся досудебные расследования по статьям 255, 256 и 259 Уголовного кодекса.

Преступлением выявлено Комитетом национальной безопасности Казахстана совместно с МВД при координации прокуратуры Алматинской области в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской областей и области Жетысу.

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