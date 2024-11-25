Дональд Трамп может уволить всех трансгендеров из армии

CentralAsia (CA) - Дональд Трамп отстранит от должностей всех трансгендерных военнослужащих США. Как пишет The Times, соответствующий указ он может издать в первый же день его пребывания в должности.

Это приведет к увольнению тысяч военнослужащих. В то же время вооруженные силы США с трудом выполняют задачи по набору новобранцев.

В свой первый срок Трамп запретил трансгендерам служить в вооруженных силах США, но тем, кто уже занимал должности, было разрешено сохранить свои рабочие места. Джо Байден отменил этот запрет.

Согласно новым предложениям, трансгендерным людям также будет запрещено служить в армии, сообщил газете источник, знакомый с планами Трампа.

Исполнительный директор Ассоциации современных военных Америки, которая проводит кампании в интересах военнослужащих и ветеранов ЛГБТ+, Рэйчел Бранаман сказала, что внезапное увольнение более 15 000 военнослужащих, особенно с учетом того, что в прошлом году военные не смогли набрать на 41 000 человек больше новобранцев, увеличивает административную нагрузку на боевые подразделения, подрывает сплоченность подразделений и усугубляет критические пробелы в навыках.

«Это повлечет за собой значительные финансовые затраты, а также потерю опыта и руководства, на возмещение которой может потребоваться 20 лет и миллиарды долларов», - добавила она.

По данным Пентагона, на момент отмены предыдущего запрета гендерная дисморфия была диагностирована примерно у 2200 военнослужащих, однако политика конфиденциальности означает, что точное число трансгендерных военнослужащих неизвестно.

Этот шаг может быть предпринят после того, как избранный президент назначил на пост министра обороны ведущего Fox News Пита Хегсета, который критиковал «слабое» и «женственное» военное руководство.