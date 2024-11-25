ВОЗ одобрила вторую вакцину против оспы обезьян

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CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину против оспы обезьян LC16m8 в условиях чрезвычайной ситуации.

Как говорится в сообщении ВОЗ, по данным на 31 октября 2024 года, случаи заболевания были выявлены в 80 странах, в том числе в 19 странах Африки.

Значительное большинство пациентов с подозрением на оспу обезьян (более 39 000 человек), в том числе более 1000 умерших, зарегистрировано в Демократической Республике Конго, которая больше всего пострадала от распространения инфекции.

Вакцина LC16m8 разработана и производится в Японии компанией KM Biologics. Результаты экспертизы вакцины, в том числе ее соответствие установленным требованиям к препаратам и пригодность для включения в программы иммунизации, были рассмотрены на совещании Технической консультативной группы (ТКГ) по процедуре EUL для вакцин. ТКГ рекомендовала прививать вакциной лиц в возрасте от одного года по однодозовой схеме методом множественных инъекций, производимых при помощи бифуркационной иглы.

В ходе процедуры EUL ВОЗ рассмотрела информацию, представленную производителем, а также результаты оценки, проведенной Управлением по фармацевтической продукции и медицинским изделиям Японии – регулирующим органом, который изначально зарегистрировал вакцину. LC16m8 применялась в Японии во время предыдущих вспышек и доказала свою безопасность и эффективность, в том числе при иммунизации лиц с контролируемым течением ВИЧ-инфекции.

Вместе с тем минимально реплицирующимися вакцинами, к которым относится LC16m8, не следует прививать беременных и лиц с ослабленной иммунной системой. К ним относятся лица с активной формой рака, иммунодефицитными состояниями, реципиенты донорских органов и лица, проходящие лечение иммунодепрессантами. К ним также относятся ВИЧ-инфицированные лица с показателем количества клеток CD4 менее 200 мкл.