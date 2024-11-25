В Индонезии началось извержение вулкана Дуконо

CentralAsia (CA) - В Индонезии 24 ноября началось извержение вулкана Дуконо, столб пепла достигает высоты 3000 метров. Об этом сообщает агентство Antara.

Серия подземных толчков была зарегистрирована на вулкане, который находится на высоте 1335 метров над уровнем моря, с максимальной амплитудой 27 и продолжительностью 4 минуты и 53 секунды.

Власти призвали местных жителей не находиться в радиусе 3 км от вершины вулкана и носить маски на открытом воздухе, чтобы защитить свои дыхательные системы от вулканического пепла.