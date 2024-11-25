Попытка покушения на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана: В силовом блоке кадровые перестановки

- Узбекистан, политика
- 16:26, 25 ноября 2024
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CentralAsia (UZ) - В силовых и государственных структурах Узбекистана произошли масштабные кадровые перестановки.
Как сообщает kun.uz, это связано с делом о попытке покушения на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана Комила Алламжонова.
На этой неделе стало известно об увольнении Абдусалома Азизова с поста председателя Службы государственной безопасности (СГБ). Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов подтвердил перевод Азизова в кадровый резерв секретариата Совета безопасности, отметив, что это не является назначением на новую должность.
Кроме того, по информации узбекских СМИ, из структур уволены несколько высокопоставленных сотрудников, включая:
• Полковника Алижона Ашурова, начальника Управления собственной безопасности СГБ;
• Его брата Сарвара Ашурова, помощника премьер-министра;
• Полковника Дониёра Ташходжаева, первого замглавы ГУВД Ташкента;
• Полковника Ахрора Адхамова, замначальника Департамента оперативно-розыскной деятельности МВД;
• Подполковника Тимура Собирова, начальника отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД Ташкента.
Расследование по этому делу продолжается.
По словам источника Kun.uz, эти отставки связаны с попыткой покушения на бывшего сотрудника администрации президента Комила Алламжонова.