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Попытка покушения на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана: В силовом блоке кадровые перестановки
Алижон Ашуров, Абдусалом Азизов, Ахроржон Атхамов
Алижон Ашуров, Абдусалом Азизов, Ахроржон Атхамов

CentralAsia (UZ) -  В силовых и государственных структурах Узбекистана произошли масштабные кадровые перестановки.

Как сообщает kun.uz, это связано с делом о попытке покушения на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана Комила Алламжонова.

На этой неделе стало известно об увольнении Абдусалома Азизова с поста председателя Службы государственной безопасности (СГБ). Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов подтвердил перевод Азизова в кадровый резерв секретариата Совета безопасности, отметив, что это не является назначением на новую должность.

Кроме того, по информации узбекских СМИ, из структур уволены несколько высокопоставленных сотрудников, включая:

Полковника Алижона Ашурова, начальника Управления собственной безопасности СГБ;

Его брата Сарвара Ашурова, помощника премьер-министра;

Полковника Дониёра Ташходжаева, первого замглавы ГУВД Ташкента;

Полковника Ахрора Адхамова, замначальника Департамента оперативно-розыскной деятельности МВД;

• Подполковника Тимура Собирова, начальника отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД Ташкента.

Расследование по этому делу продолжается.

По словам источника Kun.uz, эти отставки связаны с попыткой покушения на бывшего сотрудника администрации президента Комила Алламжонова.

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