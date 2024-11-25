Попытка покушения на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана: В силовом блоке кадровые перестановки

Алижон Ашуров, Абдусалом Азизов, Ахроржон Атхамов

CentralAsia (UZ) - В силовых и государственных структурах Узбекистана произошли масштабные кадровые перестановки.

Как сообщает kun.uz, это связано с делом о попытке покушения на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана Комила Алламжонова.

На этой неделе стало известно об увольнении Абдусалома Азизова с поста председателя Службы государственной безопасности (СГБ). Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов подтвердил перевод Азизова в кадровый резерв секретариата Совета безопасности, отметив, что это не является назначением на новую должность.

Кроме того, по информации узбекских СМИ, из структур уволены несколько высокопоставленных сотрудников, включая:

• Полковника Алижона Ашурова, начальника Управления собственной безопасности СГБ;

• Его брата Сарвара Ашурова, помощника премьер-министра;

• Полковника Дониёра Ташходжаева, первого замглавы ГУВД Ташкента;

• Полковника Ахрора Адхамова, замначальника Департамента оперативно-розыскной деятельности МВД;

• Подполковника Тимура Собирова, начальника отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД Ташкента.

Расследование по этому делу продолжается.

По словам источника Kun.uz, эти отставки связаны с попыткой покушения на бывшего сотрудника администрации президента Комила Алламжонова.