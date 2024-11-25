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В ближайшие 15 лет запасы углеводородных ресурсов могут быть исчерпаны в Казахстане, - депутат

CentralAsia (KZ) -  В ближайшие 15 лет запасы углеводородных ресурсов могут быть исчерпаны в Казахстане, заявил депутат Едил Жанбыршин на правительственном часе в Мажилисе.

По его словам, на сегодня на счету государства 548 месторождений углеводородного сырья, общий объем запасов нефти составляет 4,3 млрд тонны.

«72% запасов углеводородного сырья приходятся на такие крупные месторождения как Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Очевидно, что через 10-15 лет объемы добычи нефти и газа на этих трех крупных предприятиях снизятся. Кроме того, на месторождениях поздней стадии разработки добыча нефти и газа снижается, некоторые перестают работать... Если сохранятся нынешние медленные темпы геологоразведки и сегодняшние темпы добычи нефти, то в в ближайшие 15 лет запасы углеводородов ресурсов будут исчерпаны», - передает zakon.kz слова парламентария.

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