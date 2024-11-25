Глава Минэнерго Казахстана заявил о прогнозируемом дефиците нефтепродуктов

CentralAsia (KZ) - В Казахстане прогнозируется дефицит нефтепродуктов. Об этом сказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев на правительственном часе в Мажилисе 25 ноября, отвечая на вопросы.

Как пишет Zakon.kz, вопрос поднял депутат Альберт Рау. Он поинтересовался, грозит ли Казахстану дефицит топлива.

«Дефицит, да, прогнозируется по нефтепродуктам. Цифры утверждены в так называемом индикативном балансе до момента расширения наших мощностей», – сказал Алмасадам Саткалиев.

По его словам, с начала года объем переработки нефти составил 15,1 млн тонн. В 2024 году переработка нефти ожидается на уровне 17,9 млн тонн, план на 2032 год – 28 млн тонн.

«За 10 месяцев производство нефтепродуктов составило 11,1 млн тонн. Прогноз текущего года ожидается на уровне 14,5 млн тонн, план на 2032 год – 23,7 млн тонн. В том числе бензина – с 5,1 до 8,2 млн тонн, дизтоплива – с 5,2 до 9,3 млн тонн, авиатопливо – с 0,6 до 1,5 млн тонн», – добавил Алмасадам Саткалиев.

Для дальнейшего увеличения выработки нефтепродуктов планируется расширить производственные мощности Шымкентского НПЗ в два раза или с 6 до 12 млн тонн к 2030 году. Для обеспечения загрузки завода нефтью будет реализовано расширение нефтепроводов «Атырау – Кенкияк, Кенкияк – Кумколь».

«На Павлодарском НПЗ до 2026 года планируется реализовать проекты по производству дополнительных 500 тыс. зимнего дизтоплива. На первом этапе это позволит увеличить мощности первичной переработки нефти до 6 млн тонн в год. Инициируется второй этап расширения Павлодарского НПЗ для переработки до 8 млн тонн в год нефти. До конца текущего года планируется выбор по разработчику предварительного технико-экономического обоснования. На Атырауском НПЗ до 2028 года планируется провести мероприятия по увеличению выработки светлых нефтепродуктов с 66 до 77% за счет увеличения мощностей вторичной переработки нефти с 5,5 до 6,7 млн тонн/год», – пояснил Алмасадам Саткалиев.

Глава Минэнерго отметил, что эти меры позволят полностью покрыть потребность рынка в бензине, авиационном и дизельном топливе до 2035 года включительно и экспортировать избыток ГСМ.

«В связи с ожидаемым дефицитом светлых нефтепродуктов в 2036 году, требуется начать проектирование нового НПЗ мощностью 10 млн тонн/год, но не позднее 2030 года и строительство в 2032 году. В период 2028-2030 годы необходимо постоянно актуализировать балансы производства-потребления из-за возможного импорта ГСМ в 2036-2040 годы. Строительство нового НПЗ закроет потребности страны в ГСМ с 2040 по 2050 год и позволит экспортировать топливо на быстроразвивающиеся рынки Центральной, Южной и Юго-Западной Азии», – резюмировал Алмасадам Саткалиев.

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