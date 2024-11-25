За 10 месяцев в Узбекистане 399 человек осудили за семейное насилие

CentralAsia (UZ) - За 10 месяцев 2024 года в Узбекистане 15 427 человек привлекли к административной ответственности по статье 59-2 (семейное (домашнее) насилие) Кодекса об административной ответственности. Об этом сообщает пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

Из них оштрафовано 9 210 человек, административный арест применен к 6 217 лицам.

399 человек были осуждены по статье 126-1 (семейное (домашнее) насилие) Уголовного кодекса, 126 из них приговорены к лишению свободы, 255 — к наказанию, не связанному с лишением свободы. 18 человек были приговорены к условным срокам.