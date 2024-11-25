Олимпийская чемпионка Диёра Келдиёрова стала лицом кампании «16 дней активных действий против насилия»

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте стартовала международная кампания «16 дней активных действий против насилия». Международная инициатива направлена на борьбу с насилием в отношении женщин и детей, сообщает vzglyad.uz.

Инициатива направлена на привлечение внимания общества к необходимости совместных усилий для искоренения насилия в отношении женщин и детей. В поддержку кампании Национальное агентство социальной защиты изменило свой логотип, добавив символическое пламя, олицетворяющее надежду, свет и будущее без насилия.

В рамках кампании был выпущен ролик с участием олимпийской чемпионки Париж-2024, дзюдоистки Диёры Келдиёровой. В своем обращении Агентство подчеркнуло важность борьбы за права женщин:

«Каждая женщина заслуживает жить в мире, где ее голос уважают, слышат и ценят, а ее мечты становятся реальностью».

Летом этого года Диёра Келдиёрова была назначена Социальным комиссаром Национального агентства социальной защиты при президенте Узбекистана. Она активно занимается вопросами борьбы с гендерным неравенством и насилием в отношении детей.