Американец поделился своим опытом изучения монгольского языка на Reddit

CentralAsia (MNG) -

Я американец, живущий в Монголии. Если у вас есть вопросы о жизни здесь, не стесняйтесь спрашивать!

«Я американец, живу в Монголии более двух лет. Я свободно говорю по-монгольски и имею МНОГО опыта знакомства с культурой, жизнью и образом жизни людей. Не стесняйтесь задавать мне любые вопросы и я постараюсь ответить. Пожалуйста, будьте уважительны», — пишет на Reddit пользователь под ником TownGlobal76.

«Я потратил тысячи часов на изучение этого языка. Ключ к успеху — ежедневное общение в самых разных ситуациях и постоянные попытки завязать разговор с разными людьми. Я гарантирую, что любой человек может свободно выучить монгольский за два года, приложив РЕАЛЬНЫЕ усилия».

«В некоторые дни все отлично, все спокойны и дружелюбны, а в другие дни я сыт по горло этими буузами и меня преследуют за то, что я «гадаад хун» (иностранец), но в целом все довольно хорошо, ха-ха».

«Я научился, пока жил здесь. Мне потребовалось около 6 месяцев, прежде чем я смог с комфортом вести приличную беседу. Когда я приехал сюда, я мог сказать только САЙН БАЙНА УУ, и я уверен, что даже это звучало неправильно. Поскольку у меня есть диплом преподавателя английского языка, мне было довольно легко найти приличную работу преподавателя, так как в Монголии много мест, где требуются преподаватели-носители английского языка».

«Честно говоря, я полностью выучил язык. Я учил несколько базовых фраз и около 30 слов каждый день из словарей и прося людей записать слово, которое я слышал. Я выучил произношение алфавита, читая базовую вводную книгу, и исправлял его, слушая и прося монголов произносить слова для меня. Чтение детских книг помогло мне выучить много базовой лексики и грамматики. Хорошая серия книг, которую я нашел, называется Lingo Lab Баярмаа Халзаа. Есть хорошее приложение, которое кто-то недавно разработал под названием GerTrainer, которое я проверил, и оно было бы отличным ресурсом для новичков. Оно очень точное. Еще одно, которое действительно хорошо для грамматики и словарного запаса, называется Mongolian Grammar Риты Куллманн и Д. Цэрэнпила. Вы можете найти несколько онлайн-ресурсов, где вас обучают произношению с помощью видео».

источник: MiddleAsianNews

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