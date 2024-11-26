Монгольский фильм «Водитель из безмолвного города» завоевал главный приз на фестивале PÖFF в Эстонии

CentralAsia (MNG) -

В этом году главный приз за лучший фильм на Таллиннском кинофестивале «Tallinn Black Nights Film Festival» (PÖFF) получила монгольская лента «Чимээгүй хотын жолооч» («Водитель из безмолвного города»).

Создатель фильма Сэнгэдорж Жанчивдорж уже знаком местной публике по прошлогоднему Тартускому фестивалю фильмов о любви (Tartuff), аффилированному с PÖFF, где его фильм «Продавщица» получил приз зрительских симпатий.

«Водитель безмолвного города» использует поразительные городские пейзажи и виды неба Монголии, чтобы рассказать живую, сильную историю о жизни на грани, переплетая экзистенциальные размышления о жизни и смерти с уникальным кинематографическим стилем.

«Эта мрачная сказка из Монголии застала нас врасплох. С первых кадров мы почувствовали, что фильм открывает новые горизонты. «Водитель из безмолвного города» — очень стильный фильм, но стиль здесь — это суть, формальный выбор используется не для того, чтобы отвлечь, а для того, чтобы углубить эту кинематографическую вселенную, населенную уникальными персонажами, большими, чем жизнь, но очень, очень человечными», — заявило жюри во главе с немецким режиссером Кристофом Хоххойслером (Christoph Hochhäusler).

Главная премия, стоимостью 20 000 евро, была спонсирована городом Таллинном.

Для монгольского кино, которое в последние годы все чаще появляется в программах крупных кинофестивалей, главный приз категории А Таллиннского кинофестиваля «Темные ночи» (PÖFF) является одной из самых высоких наград на сегодняшний день.

Водитель из безмолвного города

32-летний Мягмар, который совершил ошибку в молодом возрасте, ввязавшись в дело об убийстве, провел 14 лет в тюрьме, вышел на свободу и усыновляет бродячих собак. Он не был хорошо принят обществом, потому что отбывал срок в тюрьме, а его единственная мать умерла, пока он был в тюрьме, и он остался один. Хотя он обращался во многие организации, чтобы заработать себе на жизнь, работая, ему никто не доверял, и он не мог найти работу. У него не было друзей, за исключением его 20 бродячих собак. Он получил серьезную черепно-мозговую травму из-за жестокого избиения в тюрьме, и теперь заикается, когда говорит, у него также отказали почки, и ему приходится проходить гемодиализ каждую неделю, чтобы получить визу для проживания. Но однажды его нанимает на работу водителем катафалка похоронная организация. Его жизнь меняется...

источник: MiddleAsianNews

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