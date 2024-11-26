Как выглядит место для свиданий заключенных в монгольской тюрьме?

CentralAsia (MNG) -

Заключенные имеют право на несколько длительных свиданий с семьей и близкими в год. Эти встречи с близкими происходят в специальной комнате, которая называется «комната свиданий».

В исправительной колонии закрытого типа расширены зоны свиданий с родственниками

В целях обеспечения прав человека и улучшения окружающей среды и условий содержания заключенных в тюрьме закрытого типа № 435 Главного управления судебных решений переоборудовали зал для свиданий в два этажа.

Его также расширили на 600 квадратных метров, а пристройку оборудовали временными и долгосрочными залами для свиданий, кафетериями, зонами электронных встреч и телефонных переговоров, а также комнатами для персонала.

источник: MiddleAsianNews

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