Как выглядит место для свиданий заключенных в монгольской тюрьме?
CentralAsia (MNG) -
Заключенные имеют право на несколько длительных свиданий с семьей и близкими в год. Эти встречи с близкими происходят в специальной комнате, которая называется «комната свиданий».
В исправительной колонии закрытого типа расширены зоны свиданий с родственниками
В целях обеспечения прав человека и улучшения окружающей среды и условий содержания заключенных в тюрьме закрытого типа № 435 Главного управления судебных решений переоборудовали зал для свиданий в два этажа.
Его также расширили на 600 квадратных метров, а пристройку оборудовали временными и долгосрочными залами для свиданий, кафетериями, зонами электронных встреч и телефонных переговоров, а также комнатами для персонала.
источник: MiddleAsianNews
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