На юго-востоке Казахстана ночью произошло землетрясение силой 5,5 балла в эпицентре
- Казахстан, происшествия
- 8:20, 26 ноября 2024
- Просмотров: 968 Кыргызча
CentralAsia (KZ) - На юго-востоке Казахстана ночью произошло землетрясение силой 5,5 балла в эпицентре, сообщает Институт сейсмологии Кыргызстана.
Землетрясение произошло в 23:42 по алматинскому времени 25 ноября.
Как сообщает Институт сейсмологии Казахстана, очаг землетрясения располагается в 257 км на северо-восток от Алматы.
В Алматы ощущались толчки силой 2 балла, в городе Жаркент - 4 балла, в селе Чунджа - 3 балл, в городе Текели - 3, в селе Кыргызсай - 2 балла, в поселке Карабулак - 2 балла, в селе Жансугыров - 2 балла, в селе Кокпек - 2 балла, в городе Саркант - 2 балла, в городе Талдыкурган - 2 балла.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения