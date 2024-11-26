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На юго-востоке Казахстана ночью произошло землетрясение силой 5,5 балла в эпицентре

CentralAsia (KZ) -  На юго-востоке Казахстана ночью произошло землетрясение силой 5,5 балла в эпицентре, сообщает Институт сейсмологии Кыргызстана.

Землетрясение произошло в 23:42 по алматинскому времени 25 ноября.

Как сообщает Институт сейсмологии Казахстана, очаг землетрясения располагается в 257 км на северо-восток от Алматы.

В Алматы ощущались толчки силой 2 балла, в городе Жаркент - 4 балла, в селе Чунджа - 3 балл, в городе Текели - 3, в селе Кыргызсай - 2 балла, в поселке Карабулак - 2 балла, в селе Жансугыров - 2 балла, в селе Кокпек - 2 балла, в городе Саркант - 2 балла, в городе Талдыкурган - 2 балла.

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