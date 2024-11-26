Попытка покушения на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана: Число фигурантов дела достигло семи

CentralAsia (UZ) - Генеральная прокуратура сообщила новые детали о следственных действиях по уголовному делу, связанному с покушением на убийство бывшего главы департамента информационной политики Администрации президента Узбекистана Комила Алламжонова в Кибрайском районе Ташкентской области.

Как пишет gazeta.uz, в ходе следственных мероприятий были осмотрены место происшествия, автомобили, находившиеся в распоряжении подозреваемых, а также проведены обыски в их местах проживания, в результате которых изъяты вещественные доказательства, имеющие отношение к делу.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлены 7 человек, причастных к данному преступлению. В отношении 5 из них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а двое были объявлены в розыск.

Местонахождение разыскиваемого обвиняемого К. С., скрывавшегося на территории Казахстана, было установлено, и с его участием были проведены следственные действия.

Кроме того, обвиняемый Жавлон Юнусов, находившийся в международном розыске по линии Международной организации уголовной полиции (Интерпола), был задержан в Республике Корея и экстрадирован в Узбекистан.

Следственные действия продолжаются.