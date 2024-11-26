Владимир Путин 27 ноября с госвизитом посетит Казахстан

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин 27 ноября с государственным визитом посетит Казахстан. Об этом сообщает Акорда.

В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне. Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

28 ноября под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.

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