Владимир Путин 27 ноября с госвизитом посетит Казахстан
CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин 27 ноября с государственным визитом посетит Казахстан. Об этом сообщает Акорда.
В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне. Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
28 ноября под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.
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