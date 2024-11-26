Китай вводит односторонний безвиз в отношении граждан 29 стран

CentralAsia (CA) - Китайские власти ввели односторонний безвизовый режим в отношении обладателей паспортов 29 стран, включая Францию и Германию, в рамках усилий по стимулированию зарубежного пассажиропотока, сообщил в пятницу представитель консульского департамента Министерства иностранных дел КНР Тун Сюэцзюнь. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

В стране к настоящему моменту действует полный безвизовый режим с 25 странами, заявил он на пресс-конференции, посвященной мерам по стимулированию внешней торговли.

В ноябре 2023 года министерство объявило о введении с 1 декабря 2023 года одностороннего безвизового режима для владельцев обычных паспортов из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии.

В соответствии с этой политикой, лица вышеуказанной категории могут въезжать в Китай без предварительного оформления визы, при этом срок их пребывания в стране может составлять до 15 дней для деловых или туристических целей, а также посещения родственников или же просто транзита.

Китай расширил период пробного действия этой политики на несколько этапов.

Тун Сюэцзюнь также рассказал о мерах по упрощению процесса подачи заявления на визу, отметив, что сокращение количества пунктов в визовой анкете на 34 проц. значительно уменьшило время, необходимое для оформления документов, подчеркнул он.

МИД также отменил необходимость записи на прием перед подачей заявления на визу во все своих посольствах, расширил список стран, чьи граждане освобождаются от сбора отпечатков пальцев, а также снизил визовые сборы на 25 проц., сказал чиновник.

В третьем квартале 2024 года въездной пассажиропоток в Китае составил 8,19 млн человеко-раз, что оказалось на 48,8 проц. больше аналогичного периода прошлого года. По словам чиновника, из них 4,89 млн человеко-раз пришлось на прибытие в страну по безвизовому режиму, что на 78,6 проц. больше того же периода прошлого года.

Министерство продолжит совершенствовать безвизовую политику, чтобы облегчить трансграничные поездки, особенно для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, заявил Тун Сюэцзюнь.