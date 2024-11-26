МВД ОАЭ задержало трех узбекистанцев по подозрению в похищении и убийстве раввина

CentralAsia (CA) - Сотрудники Министерства внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов задержали троих граждан Узбекистана, подозреваемых в похищении и убийстве проживавшего в Абу-Даби раввина Цви Когана. Об этом силовое ведомство сообщило в своем X (бывший Twitter).

Представители МВД ОАЭ обнародовали фото задержанных, уточнив их имена и возраст. В официальных сводках они фигурируют как: 28-летний Олимпи Тохирович (Olimpi Tohirovich), 28-летний Махмуджон Абдурахим (Makhmudjon Abdurrahim) и 33-летний Азизи Камилович (Azizi Kamilovich).

В ведомстве уточнили, что планируют в кратчайшие сроки завершить мероприятия по раскрытию всех деталей инцидента, чтобы быстрее передать дело в прокуратуру. Власти ОАЭ утверждают, что и впредь будут пресекать любые попытки, направленные на угрозу безопасности страны и дестабилизацию в обществе.

По законам Арабских Эмиратов, узбекистанцам грозит смертная казнь.

Цви Коган — гражданин Израиля и Молдовы, был главой ортодоксальной еврейской группы «Хабад» в ОАЭ, а также заместителем главного раввина этого государства. Семья священнослужителя заявила о его исчезновении в четверг 21 ноября. Спустя несколько дней полиция обнаружила тело Когана и приступила к расследованию убийства.