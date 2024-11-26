Трамп пообещал 25% пошлины на товары из Мексики и Канады

CentralAsia (CA) - США введут пошлины в 25% на все мексиканские и канадские товары. Такое решение связано с потоками нелегальных мигрантов и контрабандой наркотиков, заявил избранный американский президент Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

«С 20 января я подпишу указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Этот тариф останется в силе, пока наркотики, особенно фентанил, и нелегальные мигранты не прекратят вторжение в нашу страну», — написал Трамп.

По его словам, сегодня наркотики поступают в страну в невиданных ранее масштабах, при этом и Мексика, и Канада имеют право и власть «легко решить эту давно назревающую проблему».

Трамп добавил, что также планирует ввести 10-процентный налог для товаров из Китая, откуда, по его словам, в Соединенные Штаты привозят фентанил — преимущественно через Мексику. Представители Китая обещали ему смерть для любых наркоторговцев, но не выполнили свое обещание, заявил республиканец.