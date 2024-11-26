В 2023 году во всем мире преднамеренно убито 85 тыс. женщин и девочек, - доклад ООН

CentralAsia (CA) - В 2023 году во всем мире было преднамеренно убито 85 000 женщин и девочек. Об этом говорится в докладе «Фемицид в 2023 году: глобальные оценки фемицида со стороны интимных партнеров/членов семьи», подготовленном структурой «ООН-женщины» и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

60 процентов этих убийств — 51 000 — были совершены интимными партнерами или другими членами семьи. 140 женщин и девочек ежедневно погибают от рук своих партнеров или близких родственников, что означает, что каждые 10 минут убивают одну женщину.

В 2023 году в Африке зафиксированы самые высокие показатели фемицида, связанного с интимным партнером и семьей, за ней следуют Америка и Океания. В Европе и Америке большинство женщин, убитых в бытовой сфере (64 процента и 58 процентов соответственно), были жертвами интимных партнеров, в то время как в других местах основными виновниками были члены семьи.

Исполнительный директор УНА ООН Гада Вали заявила, что в новом отчете о фемициде подчеркивается необходимость в сильных системах уголовного правосудия, которые привлекают виновных к ответственности, обеспечивая при этом адекватную поддержку пострадавшим, включая доступ к безопасным и прозрачным механизмам отчетности.

В рамках кампании «16 дней активизма» ООН-женщины будет призывать к возобновлению обязательств, призывать к ответственности и действиям со стороны лиц, принимающих решения.