Корея и Монголия открывают четвертый раунд переговоров по укреплению торговых связей

CentralAsia (MNG) -

Южная Корея и Монголия проведут четвертый раунд переговоров по соглашению об экономическом партнерстве

Министерство промышленности РК сообщило, что во вторник Корея начала четвертый раунд переговоров о всеобъемлющем экономическом партнерстве с Монголией с целью расширения связей в сфере торговли и цепочек поставок.

По данным Министерства торговли, промышленности и энергетики страны, в Сеуле начались четырехдневные переговоры по Соглашению об экономическом партнерстве (СЭП). Основное внимание было уделено продвижению переговоров, связанных с торговлей, инвестициями, государственными закупками и другими совместными инициативами.

«Благодаря взаимовыгодным промышленным структурам Южная Корея и Монголия имеют значительный потенциал для сотрудничества», — заявил министр торговли Чонг Ин Кё во время своего вступительного слова.

«Соглашение об экономическом партнерстве с Монголией, развивающейся экономикой, входящей в десятку стран мира с богатыми запасами природных ресурсов, будет играть ключевую роль в укреплении связей в цепочках поставок, логистике, инфраструктуре и цифровых секторах», — добавил Чонг.

Ожидается, что предполагаемое соглашение также создаст правовые и политические рамки для совместных проектов в области энергетики и освоения ресурсов, что еще больше укрепит цепочку поставок для передовых отраслей, заявило министерство.

Соглашение об экономическом партнерстве имеет более узкую сферу действия, чем традиционное соглашение о свободной торговле, и направлено на создание взаимовыгодной торговой сети между странами-партнерами.

источник: MiddleAsianNews

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