Ливан и Израиль близки к договору о прекращении огня, - СМИ

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон, как ожидается, объявят о прекращении огня в Ливане между вооруженной группировкой «Хезболла» и Израилем в ближайшее время, сообщили четыре высокопоставленных ливанских источника в понедельник. Об этом пишет Рейтер.

В Вашингтоне представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил: «Мы близки», но «ничего не сделано, пока не сделано все».

В офисе президента Франции сообщили, что обсуждения о прекращении огня достигли значительного прогресса. В Иерусалиме высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что кабинет министров Израиля соберется во вторник, чтобы одобрить соглашение о перемирии с «Хезболлой».

Признаки дипломатического прорыва сопровождались мощными авиаударами Израиля по контролируемым «Хезболлой» южным пригородам Бейрута, поскольку Израиль продолжал наступление, начатое в сентябре после почти года приграничных боевых действий.

Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху отказался комментировать сообщения о том, что Израиль и Ливан согласовали текст соглашения. Но высокопоставленный израильский чиновник сообщил Рейтер, что заседание кабинета министров во вторник было направлено на одобрение текста.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что Израиль сохранит возможность нанести удар по южному Ливану в рамках любого соглашения. Ливан ранее возражал против формулировки, которая предоставила бы Израилю такое право.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сказал, что разрыв между двумя сторонами значительно сократился, но им все еще нужно предпринять шаги для достижения соглашения.

«Часто самые последние этапы соглашения являются самыми трудными, потому что самые сложные вопросы остаются напоследок», — сказал он. «Мы давим изо всех сил».

В Бейруте Элиас Бу Сааб, заместитель спикера парламента Ливана, сообщил Рейтеру, что «не осталось никаких серьезных препятствий» для начала реализации предложенного США прекращения огня с Израилем, «если Нетаньяху не передумает».

Он сказал, что предложение повлечет за собой вывод израильских войск с юга Ливана и развертывание регулярных ливанских войск в приграничном районе, который долгое время был оплотом Хезболлы, в течение 60 дней.

Камнем преткновения в вопросе о том, кто будет контролировать соблюдение прекращения огня, стало соглашение о создании комитета из пяти стран, включая Францию, под председательством США, сказал он.

Несмотря на дипломатический прогресс, боевые действия усилились. В минувшие выходные Израиль нанес мощные авиаудары, в результате одного из которых погибло не менее 29 человек в центре Бейрута, в то время как Хезболла провела один из своих самых крупных ракетных залпов в воскресенье, выпустив 250 ракет по Израилю.