Шавкат Мирзиёев возглавил Национальный олимпийский комитет Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев избран председателем Национального олимпийского комитета (НОК) республики, сообщает пресс-служба спортивной организации.

Такое решение было принято в ходе работы 41-й Генеральной Ассамблеи НОК, которая прошла 25 ноября. Кандидатуру главы государства предложил премьер-министр страны Абдулла Арипов.

«Говоря об этой должности, Абдулла Нигматович, учитывая необходимость всесторонней тщательной подготовки к летним Олимпийским играм в Лос-Анджелес-2028, просьбу многотысячной Олимпийской семьи нашей страны, спортсменов и тренеров выдвинул кандидатуру Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Шавката Миромоновича», — говорится в сообщении НОК.

Делегаты Генассамблеи единогласно поддержали руководителя республики, который теперь также стал председателем Национального олимпийского комитета.

Вместе с тем был сформирован состав его помощников. Так, первым заместителем главы НОК стал вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров, генеральным секретарем — Ойбек Касимов, заместителем председателя НОК — Шерзод Ташматов.

Смена управления организации продиктована тем, что, согласно уставу комитета, в каждом олимпийском цикле будет создаваться новый состав руководства НОК.