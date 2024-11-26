экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане сменили главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил

CentralAsia (KZ) -  Кучекбаев Мереке Матимович назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан. Соответствующее распоряжение подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ибраев Ержан Вакасович назначен командующим войсками регионального командования «Юг».

Жусупов Асан Куанышевич был освобожден от должности главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан, а Уштаев Куанышбек Ускенбаевич был освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Юг».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com