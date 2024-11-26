В Казахстане сменили главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил
CentralAsia (KZ) - Кучекбаев Мереке Матимович назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан. Соответствующее распоряжение подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Ибраев Ержан Вакасович назначен командующим войсками регионального командования «Юг».
Жусупов Асан Куанышевич был освобожден от должности главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан, а Уштаев Куанышбек Ускенбаевич был освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Юг».
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