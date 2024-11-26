Владимир Путин призвал не допустить дестабилизацию ситуации в СНГ и соседних регионах

// Сергей Бобылёв, РИА «Новости»

CentralAsia (CA) - Конструктивное взаимодействие разведслужб стран СНГ особенно необходимо в условиях нынешней геополитической напряженности. Особенно важно не допустить дестабилизации внутри Содружества и в соседних регионах, указал президент РФ Владимир Путин в приветствии 20-у заседанию Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ.

Как пишет ТАСС, обращение зачитал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Сегодня в сложных геополитических условиях ваше конструктивное взаимодействие особенно важно, - обратился глава государства. - Необходимо не допустить дестабилизации ситуации как в СНГ, так и в соседних регионах. А для этого, как и прежде, выявлять любые негативные тенденции и потенциальные угрозы коллективной безопасности».

Для укрепления безопасности разведслужбы должны не только изучать угрозы, но и прогнозировать их развитие, обмениваться информацией и опытом работы, указал президент РФ.

«Убежден, что нынешнее совещание станет значимым этапом углубления партнерства на благо нашего государства и народа, послужит укреплению мира и безопасности на пространстве сотрудничества», - отметил Путин и назвал встречу способом выстраивать новые адекватные вызовы времени, формы и механизмы сотрудничества по линии спецслужб.