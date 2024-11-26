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Парламент Грузии назначил президентские выборы на 14 декабря
// ЦИК Грузии

CentralAsia (CA) -  Парламент Грузии назначил президентские выборы 14 декабря, сообщает «Интерфакс».

«Выборы президента впервые у нас пройдут не прямым голосованием, а созданной коллегией выборщиков, в которой будут депутаты парламента и представители Верховных советов Аджарии и Абхазии, а также местных администраций», - заявил спикер Шалва Папуашвили.

Он напомнил, что шестилетний срок действующего президента Саломе Зурабишвили истекает 16 декабря, поэтому необходимо провести выборы в установленные Конституцией сроки.

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