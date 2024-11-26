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С 1 января в Ташкенте изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте

CentralAsia (UZ) -  С 1 января в Ташкенте изменятся тарифы на оплату проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает компания «Тошшахартрансхизмат», оператор наземного общественного транспорта.

На данный момент в городском общественном транспорте доступны виды оплаты проезда как наличными, так и с использованием электронных платежных методов.

Пассажиры, использующие безналичный способ оплаты, смогут оплачивать проезд по старой цене 1700 сум (13 центов). Цена в этом случае не изменится.

Тарифы на одну поездку наличными будут повышены с 2000 сум (16 центов) до 3000 сум (23 цента).

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