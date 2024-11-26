Минздрав Узбекистана опроверг сообщение, что в стране зарегистрирован неизвестный вирус

CentralAsia (UZ) - Министерство здравоохранения Узбекистана опровергло сообщение в социальных сетях, что в стране зарегистрирован неизвестный опасный вирус

Первый заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического мира и общественного здоровья Нурмат Атабеков сообщил, что респираторные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем, носят сезонный характер. «В осенне-зимний период наблюдается их увеличение, и волноваться по этому поводу не стоит», - сказал он.

По его словам, несколько недель назад в стране было резкое понижение температуры воздуха. В таких условиях вполне естественно, что в большинстве помещений плотно закрывают двери и окна, чтобы сохранять в помещении умеренную жару. В результате концентрация вирусов в атмосфере увеличилась из-за снижения воздухообмена в квартирах и закрытых зданиях.

По словам Нурмата Атабекова, обычно острые респираторные заболевания проявляются несколькими клиническими признаками. Вначале появляется зуд слизистой оболочки носа, затем наблюдаются частичное снижение обоняния, чихание, насморк. На следующей стадии могут появиться першение в горле, налет, боль, охриплость голоса и сухой кашель. В стадии выздоровления от заболевания отмечают такие случаи, как отхождение мокроты, смягчение заболевания, уменьшение болей при кашле. Факторов, вызывающих подобные патологии, множество. К ним относятся вирус гриппа, парагриппа, риновирус, аденовирус и коронавирус.

«Что касается новостей о том, что «появились новые вирусы», то на данный момент в мире произошло около 45 тысяч мутаций коронавируса и этот процесс до сих пор не остановился. Однако за прошедший период из них заболели лишь 10-15 человек. В этом смысле не стоит паниковать по поводу мутаций. Необходимо принять нынешнюю вспышку ОРВИ как естественное состояние», - сообщает специалист.