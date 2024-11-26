Узбекистан тесно сотрудничает с ОАЭ и Израилем в расследовании убийства раввина — МИД

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 26 ноября провёл встречу с послом Израиля в Узбекистане Гидеоном Люстигом. Об этом глава МИДа сообщил в своём Telegram-канале.

«Выразили наши самые искренние соболезнования в связи с кончиной Цви Когана. Народ Узбекистана всегда был дружелюбен ко всем представителям религий и происхождений. Мы никогда не терпели и не потерпим никакой формы национализма», — говорится в сообщении министра.

Напомним, ранее в ОАЭ был обнаружен мёртвым раввин Цви Коган, пропавший на прошлой неделе в Дубае. Министерство внутренних дел ОАЭ задержало троих подозреваемых, они являются гражданами Узбекистана. Двоим из них по 28 лет, третьему — 33 года.