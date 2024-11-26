экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Узбекистан тесно сотрудничает с ОАЭ и Израилем в расследовании убийства раввина — МИД
Предыстория: МВД ОАЭ задержало трех узбекистанцев по подозрению в похищении и убийстве раввина

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 26 ноября провёл встречу с послом Израиля в Узбекистане Гидеоном Люстигом. Об этом глава МИДа сообщил в своём Telegram-канале.

«Выразили наши самые искренние соболезнования в связи с кончиной Цви Когана. Народ Узбекистана всегда был дружелюбен ко всем представителям религий и происхождений. Мы никогда не терпели и не потерпим никакой формы национализма», — говорится в сообщении министра.

Напомним, ранее в ОАЭ был обнаружен мёртвым раввин Цви Коган, пропавший на прошлой неделе в Дубае. Министерство внутренних дел ОАЭ задержало троих подозреваемых, они являются гражданами Узбекистана. Двоим из них по 28 лет, третьему — 33 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com