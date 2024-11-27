В Ливане вступило в силу перемирие между «Хезболлой» и Израилем

CentralAsia (CA) - Правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня в Ливане, где израильская армия ведет операции против группировки «Хезболла», сообщил офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Как передает Би-Би-Си, до этого Нетаньяху заявил в телевизионном обращении, что продолжительность соглашения о перемирии будет зависеть от действий «Хезболлы», и если она попытается снова вооружиться, это будет расценено как нарушение договора.

Глава правительства также заявил, что благодаря усилиям израильских военных, «Хезболла» была отброшена на «десятки лет».

Президент США Джо Байден выступил с собственным обращением и подтвердил, что соглашение о прекращении огня заключено и вступит в силу в среду в 04:00 по местному времени.

«Боевые действия закончатся. Закончатся. Это должно быть постоянное прекращение огня», — сказал при этом Байден.

Байден при этом выразил надежду, что перемирие в Ливане может привести к установлению мира на всем Ближнем Востоке и позволит прекратить войну в секторе Газа, где израильские военные ведут борьбу с группировкой ХАМАС.

Во вторник Госсекретарь США Энтони Блинкен также сказал, что перемирие в Ливане может приблизить и мир в секторе Газа.

Американская телекомпания CBS сообщила, сославшись на анонимное официальное лицо, что команда Трампа проинформирована о сути соглашения Израиля с Хезболлой и одобряет его.

Новые удары по Ливану

Менее чем за час до начала заседания правительства, где обсуждалось соглашение о прекращении огня, израильское командование сообщило о массированном авиаударе по объектам в Ливане, которые, по данным Израиля, принадлежат к «террористической инфраструктуре».

В заявлении ЦАХАЛ на платформе X (бывший твиттер) говорится, что восемь израильских истребителей нанесли удары по центру противовоздушной обороны «Хезболлы», разведывательному центру, командному центру и оружейным складам.

«Семь других пораженных целей относятся к финансовой системе «Хезболлы», — говорится в посте.

В общей сложности за две минуты были атакованы двадцать объектов проиранской группировки, сообщают израильские военные.

Что сказано в соглашении?

Соглашение предполагает вывод израильских войск из Ливана в течение 60 дней.

«Хезболла» при этом должна вывести боевиков и оружие с территории между «голубой линией» (неофициальной границей между Израилем и Ливаном), и рекой Литани, находящейся примерно в 30 км от границы. Эту территорию должны будут взять под свой контроль войска ливанской армии.

Новое соглашение в целом похоже на резолюцию Совета Безопасности ООН 1701, которая была принята в 2006 году и положила конец войне Израиля с «Хезболлой», но пользуется большей международной поддержкой.

Договор позволит оттеснить поддерживаемую Ираном группировку от границы с Израилем и усилить регулярные войска ливанской армии, которые будут развернуты вдоль границы после вывода израильских войск.

Соглашение включает в себя перемирие и ликвидацию буферной зоны на юге Ливана, созданной Израилем.

При этом, как передает корреспондент Би-би-си Френк Гарднер, соглашение содержит крайне важный для Израиля пункт, позволяющий ему осуществлять боевые действия в Ливане, если он столкнется с угрозой со стороны «Хезболлы».

США возглавят комитет из пяти стран, который будет следить за соблюдением режима прекращения огня. Этот орган и опубликует документ, признающий право Израиля наносить удары по Ливану, если он посчитает, что «Хезболла» нарушает соглашение.

В ходе переговоров под руководством США ливанским властям дали понять, что ситуация, сложившаяся после 2006 года, когда «Хезболле» было позволено построить обширную инфраструктуру вдоль границы, не повторится.