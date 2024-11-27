За три дня ВСУ дважды ударили по объектам в Курской области ракетами ATACMS, - Минобороны РФ

CentralAsia (CA) - «По подтвержденным данным, за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области — говорится в заявлении российского Министерства обороны. — В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства».

ВСУ атаковали позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 и аэродром Курск-Восточный в Халино. Минобороны России утверждает, что в ходе этих атак 10 ракет ATACMS были уничтожены, а три достигли цели, в результате чего есть пострадавшие и повреждения объектов инфраструктуры.

Ведомство заявило, что «контролирует обстановку» и готовит ответные действия.