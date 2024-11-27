В столицу Пакистана введены войска после массовых беспорядков

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- 9:41, 27 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - Сторонники бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, требующие его освобождения из тюрьмы, вступили в столкновения с полицией и прорвались через возведенные властями баррикады в центр Исламабада.
Как сообщают корреспонденты Би-би-си, вскоре после прорыва полиция и солдаты сумели рассеять протестующих и вытеснить их из центральных районов.
«Напряжение в Исламабаде с приходом ночи сохраняется, сторонники ПТИ перегруппируются в соседних районах и пока, похоже, избегают новых столкновений», — передает корреспондент Би-би-си Фархат Джавед.
ПТИ — это партия Имрана Хана, Пакистанское движение за справедливость (Пакистан Техрик-и-Инсаф).
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что протестующие насмерть задавили автомобилями четверых солдат.
Тысячи сторонников Имрана Хана собрались в Исламабаде, чтобы потребовать освобождения 72-летнего экс-премьера, в прошлом году посаженного в тюрьму по обвинению в коррупции.
Протестующие хотели собраться на центральной площади Исламабада, но власти перекрыли основные улицы и дороги баррикадами из морских грузовых контейнеров и стянули в столицу военных и полицейских со всей страны.
Между демонстрантами и полицией произошли столкновения, против участников акции протеста были применены слезоточивый газ и резиновые пули.
За что осудили Хана и кто он такой
В городе практически не работает интернет, занятия в школах отменены.
Ранее власти Пакистана ввели запрет на любые собрания, в том числе на акции протеста и митинги.
Глава МВД страны заявил, что участникам акции протеста вместо центра Исламабада было предложено другое место для проведения митинга, однако они отказались от него.
Акция протеста в Исламабаде началась по призыву находящегося в заключении экс-премьера страны Имрана Хана. В минувшие выходные он обратился к своим сторонникам и призвал их выйти на улицы столицы и не уходить, пока их требования не будут выполнены.
72-летний Имран Хан находится на решеткой уже более года: он осужден сразу по нескольким делам, в том числе по обвинениям в коррупции и разглашении государственной тайны. Хан неоднократно заявлял, что нынешние власти репрессируют его по политическим мотивам.