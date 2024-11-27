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Казахстан ограничил реэкспорт российского зерна в Узбекистан
Предыстория: Россия обвинила Казахстан в неправомерном повышении тарифов на ж/д транзит

CentralAsia (KZ) -  До конца 2024 года Казахстан ввел ограничения на реэкспорт российского зерна в Узбекистан и Китай. Об этом заявил премьер-министр страны Олжас Бектенов, сообщает ТАСС.

По словам главы правительства, решение связано с ранее установленным запретом на импорт пшеницы из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и третьих стран.

«Ранее Казахстан запретил ввоз пшеницы из третьих стран и ЕАЭС для защиты внутреннего рынка, что также повлияло на объемы реэкспорта российского зерна в Узбекистан и КНР», — уточнил Бектенов.

Кроме того, премьер отметил, что в 2024 году в Казахстане были увеличены унифицированные тарифы на транзит грузов из стран ЕАЭС.

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