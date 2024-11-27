Саори Мацумото: Я не чувствую себя иностранкой в Монголии

Саори Мацумото

CentralAsia (MNG) -

Корреспондент Национального информационного агентства МОНЦАМЭ побеседовал с японской девушкой Саори Мацумото, которая в последние годы активно изучает монгольский язык и увлекается монгольской художественной вышивкой.

-Ваши работы впечатляют! Особенно, даалин (чехол для табакерки) - просто великолепен. Как Вы научились вышивать техникой «зуу ороох» (обмотка нити вокруг иглы)?

-Я живу в Улаанбаатаре и снимаю квартиру. Хозяйка квартиры показала мне свой даалин (чехол для табакерки), который она вышивала. В то время моя мама занималась рукоделием и шила разные вещи, и я подумала, что мне тоже стоит попробовать научиться. Я начала искать мастер-классы и нашла один под названием «Уран хатгамал өв соёл». Отзывы о нем были отличные, поэтому я решила обратиться к нему.

Я планировала брать уроки на неделю, но узнала, что обучение бесплатное. Мастера в мастерской были очень дружелюбны и помогли мне освоить основы. Более того, приятно, что я всегда могу прийти в мастерскую за помощью, если у меня возникнут вопросы или трудности.

-Расскажите нам о Вашем первом изделии, выполненном техникой “зуу ороох” (обмотка нити вокруг иглы)?

-Моим первым изделием стал хавтага — чехол для женской табакерки. Свое первое изделие решила подарить своей подруге. Сначала она подумала, что я купила его в магазине, потому что не могла поверить, что это моя работа. После этого я решила попробовать себя в создании даалина среднего размера, и так появился мой первый черно-зеленый даалин, который я сейчас держу в руках.

-Сколько времени у вас ушло на то, чтобы закончить свой даалин?

-О, я вышивала его почти пять месяцев. В некоторые дни вышивала активно и усердно, а в другие не могла сесть за вышиванием из-за нехватки времени. Но конце концов я все-таки закончила его, хотя это потребовало много терпения и усилий.

-Бывает ли у Вас так, что, как только заканчиваешь одно изделие, сразу хочется начать следующее?

-Конечно! Я сегодня как раз пришла в мастерскую, чтобы выбрать материалы для своего следующего изделия. На этот раз я хочу выбрать более яркую ткань с интересными узорами. В своем последнем даалине я выбрала слишком темные оттенки, а теперь хочу попробовать что-то более насыщенное и яркое. Мне также нужно поработать над своей техникой вышивания, потому что заметила, что швы не всегда получаются идеально ровными. Кроме того, я все еще хочу научиться вышивать изображения животных.

-Что Вам больше всего нравиться в вышивке с использованием техники “зуу ороох”?

-Это невероятное ощущение умиротворения. Когда сидишь и вышиваешь, мысли уходят, время летит незаметно, и это помогает очистить голову от ненужных мыслей. Особенно нравится результат — когда видишь свою готовую работу. Это вдохновляет на создание чего-то еще более красивого и сложного. Я начала лучше понимать символику и значение узоров монгольского народного искусства. Хотя я изучаю их самостоятельно, мне бы хотелось углубить свои знания и узнать еще больше.

-У Вас есть идеи, как углубить свои знания и умения?

-Да это так... Как я уже говорила, моя мама мастерица на все руки. Когда она пыталась научить меня шить, я всегда была против. А в Монголии я совершенно случайно увлеклась вышивкой и даже полюбила её. Когда вернусь в Японию, планирую использовать все, чему научилась здесь, для создания уникальных вещей. В Японии почти ничего не известно о монгольской технике вышивания «зуу ороох», и я бы хотела поделиться этим искусством с людьми.

-Узоры, выполненные с использованием техники «зуу ороох», придают изысканность и красоту монгольской национальной одежде и аксессуарам. Если не секрет, задумывались ли Вы о создании каких-либо необычных или новых изделий с помощью этой техники вышивания?

-Я очень интересуюсь украшениями. Я уже нашла несколько вдохновляющих идей для серёг и ожерелий, которые можно было бы украсить монгольской вышивкой. Я попробовала сделать несколько украшений, и они получились даже лучше, чем ожидалось! Также подумываю о том, чтобы украсить подушки для дивана или другие предметы интерьера. У меня ещё много таких идей, и я надеюсь, что смогу воплотить их в жизнь.

-Когда Вы впервые приехали в Монголию и чем здесь занимаетесь?

-Я впервые приехала в Монголию в 2019 году и с тех пор бывала здесь несколько раз. Сейчас изучаю монгольский язык. На данный момент у меня нет конкретных планов, кроме как улучшить свои знания монгольского языка. По профессии я медсестра, но не работаю по специальности.

-Что побудило Вас снова приехать в Монголию? Почему Вы решили изучать именно монгольский язык?

-Мне нравится повседневная жизнь в Монголии, как в городах, так и в сельской местности. Здесь я ощущаю настоящую атмосферу живого общения, динамичности. Монголия совершенно не похожа на Японию, и это создаёт ощущение новизны и открытости.

-Например, что Вы находите особенно интересным или странным?

-Для вас я иностранец, но здесь люди воспринимают меня как своего. Для меня это необычно. Например, однажды возле банкомата ко мне подошёл незнакомый человек, достал свою банковскую карту и попросил помочь ему снять деньги, так как не мог разобраться с банкоматом. Я, конечно, помогла, но внутри себя подумала: «Ого, это действительно странно!». В нашей стране люди обычно не так доверчиво относятся к незнакомцам. Но в Монголии ко мне относятся с такой открытостью и дружелюбием. С одной стороны, это непривычно, но в то же время очень приятно.

Взаимоотношения между монголами действительно очень тёплые и дружеские. Живя в Монголии, я не чувствую себя иностранкой, и это одна из причин, почему я так стремлюсь улучшать свои знания монгольского языка. Вот только что вы, например, подошли ко мне и завели разговор без всяких предисловий, легко и открыто. Хотя мы и не знаем друг друга. В Японии нелегко начать разговор с незнакомыми людьми. Но монголы всегда такие открытые и дружелюбные, как будто я знаю их очень давно. Это качество меня очень вдохновляет.

Конечно, бывают и трудные моменты. Но если бы мне не нравилось жить в Монголии, я бы просто уехала и больше не возвращалась. Но даже вернувшись в Японию, мне всегда чего-то не хватает. Я скучаю по Монголии и всегда хочу вернуться.

-Вы путешествовали по сельской местности Монголии?

-Да, этим летом я путешествовала по аймакам Хубсугул, Дорнод и Төв. Сельские жители показались мне более гостеприимными и семейными. В Японии не всегда знаешь, где живут твои родственники и чем они занимаются. Но монголы знают всех своих родственников, постоянно навещают друг друга, помогают друг другу и поддерживают связь.

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