Казахстан продлил запрет вывозить сжиженный нефтяной газ еще на полгода

CentralAsia (KZ) - Минэнерго Казахстана пролонгировало запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа (СУГ), пропана и бутана по железной дороге и автотранспортом до мая 2025 года. Об этом сообщает издание «Нефть и Капитал».

Ограничения не будут касаться топлива с СРП-проектов или тех, которые утверждены главой республики. Кроме того, запрет не затронет сырье нефтегазоконденсатного Карачаганакского месторождения, которое принадлежит, помимо «Казмунайгаза», Eni, Shell, Chevron, ЛУКОЙЛу.

Инициатива вводится из-за дефицита топлива внутри Казахстана на фоне увеличения количества автомобилей, которые ездят на СУГ. Ежемесячно республике не хватает до 25% этого вида сырья. Спрос на сжиженный углеводородный (нефтяной) газ в прошлом году вырос на 14% до 2,2 миллиона тонн.

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