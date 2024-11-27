Европейцы должны быть благодарны монголам, улучшившим их жизнь и технологии

Монгольская чугунная граната – хранится в Военном музее Улан-Батора

CentralAsia (MNG) -

Монгольская империя была колыбелью многих изобретений, в том числе сухого молока и ручных гранат.

Монголия – довольно маленькая страна, граничащая с Китаем и Россией. Она известна в основном своими обширными равнинами и кочевой культурой.

Однако Монголия когда-то была сердцем Монгольской империи, основанной Чингисханом в 13 веке.

Монгольская империя была второй по величине империей, которая когда-либо существовала, и историки часто подчеркивают ее кровавые завоевания и беспощадное отношение к врагам.

Есть много письменных источников, в которых задокументирована жизнь Монгольской империи, и благодаря этой информации, историки узнали, что монголы были не просто безжалостными бойцами, а прогрессивной нацией, которая способствовала общему развитию западной культуры.

Монгольская империя, которая является частью Ближнего Востока, способствовала значительному расширению «Шелкового пути», важнейшего экономического пути, соединяющего самые дальние уголки Азии.

Монголы распространяли новые изобретения по всей Евразии, и многие из этих изобретений в конечном итоге нашли свой путь в Европу.

Например, Монгольская империя использовала вместо пергамента бумагу, изобретенную в Китае, и транспортировала ее с Ближнего Востока, откуда европейские торговцы привезли ее в европейские города.

Кроме того, китайцы изобрели треугольный плуг, порох и доменную печь. Доменные печи улучшили производство металла в Европе, треугольный плуг произвел революцию в сельском хозяйстве, а порох внес свой вклад в развитие войны.

Монголы использовали порох для разработки ручных гранат и успешно применяли их.

В XII-XIII веках монголы пользовались и порохом для военных целей, например, для устройства фугасов, воспламеняемых посредством привода, для снаряжения чугунных гранат, которые бросались в неприятеля катапультами для метания ракет и т.п.

Монголы были не только перевозчиками важных изобретений, но и плодовитыми изобретателями.

Они первыми использовали сухое молоко - продукт, который теперь широко распространен во всем мире.

Известный итальянский исследователь Марко Поло описал энергичные монгольские войска, которые активно участвовали в военных действиях во время царствования Хубилай-хана и упомянул, что они употребляли пасту из сухого молока в качестве пищевой добавки.

Кроме того, многие монгольские изобретения носили и военный характер: самым важным военным изобретением был композитный лук. Европейцы использовали простые куски дерева для изготовления луков. Эти луки были короткими и не особенно точными, то есть меткими.

А монголы использовали небольшие и точные композитные луки, которые были сделаны из дерева, рога и сухожилий. Они также спроектировали много типов стрел, включая полые стрелы, которые создавали особый свистящий звук при выстреле.

Многие люди думают, что монголы были лишь варварскими полчищами, которые убивали всех на своем пути.

Однако европейцы должны быть благодарны им за их изобретения, поскольку они значительно улучшили качество жизни западной цивилизации.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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