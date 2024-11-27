Самый известный калмык-монгол Жалса Урубшуров: Я лично горжусь тем, что в офисе в Америке работают преимущественно монголы

Жалса Урубшуров

CentralAsia (MNG) -

Жалса Урубшуров — основатель и генеральный директор Three Camel Lodge. Пионер устойчивого туризма, он был назван лучшим специалистом по путешествиям в Монголии в 2021 году по версии Condé Nast Traveler, и куратор путеводителей World Travel Insider — назвала его своим доверенным экспертом по путешествиям в Монголию 8-й год подряд.

Наследием Жалсы в Монголии станет не только развитие экологически чистых инициатив в области устойчивого туризма и развитие высококачественных туристических и гостиничных услуг, но и сотни молодых людей, которых он обучал. Жалса создал историю успеха, которую обязательно должен прочитать каждый, кто занимается бизнесом в сфере туризма.

«Устойчивая деятельность в Монголии на нынешнем уровне находится на уровне базовой инфраструктуры и надлежащего регулирования. Например, многие иностранные компании пришли в Монголию и начали всем заправлять. Если иностранные инвестиции не будут должным образом регулироваться, отечественные граждане не смогут извлечь из них столько пользы, сколько должны. Например, как минимум, управленческий состав должен состоять преимущественно из местных жителей. Я лично горжусь тем, что наш монгольский офис на 100% управляется монголами, и что в американском офисе также преобладают монголы. Недопустимо, чтобы иностранцы приходили, захватывали власть и назначали монголам должности низкого уровня», — сказал Жалса Урубшуров.

«Мне скоро исполнится 70 лет. Защита окружающей среды всегда была самым важным приоритетом в моей жизни. Большую часть жизни я занимался строительным бизнесом. Недавно мы переехали в новое здание нашей строительной и туристической компании в Нью-Джерси. Здание спроектировано как экологически чистое и энергоэффективное в соответствии со стандартами LEED. Например, солнечные панели мощностью 200 Вт расположены на крыше и обеспечивают полную энергию. Если это происходит здесь, то почему этого не может произойти в Монголии, да ведь? Я также видел, что многие места следуют этому образцу».

«Курорты и лоджи Карибского бассейна начинают использовать солнечную энергию, которая горит непрерывно в течение года. Монголия, где более 280 солнечных дней, является страной, которая может полностью производить этот вид энергии.

Таким образом, по мере того, как туристические лагеря совершенствуют свои технологии, им следует переходить к устойчивой деятельности, начиная с избавления от одноразового пластика, переработки сточных вод, использования очищенной воды и посуды многоразового использования.

Наша компания делает это на определенном уровне и будет совершенствовать его в дальнейшем. Кроме того, реализуются природоохранные и лесонасаждения, совместные программы с местным населением. В этом году мы начали вносить изменения, чтобы перейти на 100-процентную солнечную энергию», — добавил он.

источник: MiddleAsianNews

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