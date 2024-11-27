В Монголии на буддийском празднике «Тысячи лампад» впервые прошла церемония на монгольском языке

CentralAsia (MNG) - Ежегодно 25-й день первого зимнего месяца по лунному календарю посвящается памяти основателя одной из самых влиятельных буддийских школ Богдо Зонховы. Празднование Величественного Буддийского хурала «Подношение Тысячи Небесных лампад» — это один из восьми великих праздников в году.

Глава Гандантэгчинлэна, крупнейшего буддийского монастыря ЖАВЗАНДОРЖ Дуламрагчаа в Улан-Баторе впервые провел церемонию на празднике «Подношение Тысячи Небесных лампад» не на тибетском, как обычно, а на монгольском языке.

«В этом году на 25 ноября приходится основной день одного из главных буддийских праздников «Зулын 25-ны хурал» («Подношение Тысячи Небесных лампад»). Возжигание лампад символизирует подношение света, чтобы рассеять мрак неведения. Особенность нынешней церемонии в том, что она впервые проходит на монгольском языке, а не на тибетском», — рассказали в пресс-центре монастыря.

Там добавили, что ежегодно 25-й день первого зимнего месяца по лунному календарю посвящается памяти основателя одной из самых влиятельных буддийских школ Гелуг Цзонхавы (1357-1419). В память об учителе его ученики стали зажигать лампадки, чтобы озарить его путь светом.

Трехдневный праздник проходится на начало холодного сезона, когда идет заготовка мяса на зиму. Забивающие скот кочевники зажигают лампады и читают мантры для раскаяния с пожеланием хорошего перерождения животным.

Подношение света кармически воздействует на создание условий для рассеивания мрака неведения и развития мудрости. В этот день также принято возжигать зула или свечи дома перед алтарем. Зонхове посвящена великая молитва «Мэгзэм», ставшая мантрой.

Зула Хурал («Праздник тысячи лампад») — важнейший памятный день для последователей буддизма. Именно в 25-й день первого зимнего месяца по лунному календарю в дацанах Монголии и не только отмечают день памяти (ухода в нирвану) Богдо Зонховы (1357-1419), земного воплощения бодхисаттвы Манджушри, основателя тибетской школы Гелуг, последователями которой сегодня являются и буддисты Монголии, и многие верующие по всему миру. Зула Хурал проходит в течение трёх дней.

источник: MiddleAsianNews

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