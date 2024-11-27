В Монголии перестали работать карты Газпромбанка платежной системы UnionPay

CentralAsia (MNG) -

Выпущенные Газпромбанком карты китайской платежной системы UnionPay перестали работать в Монголии.

Раннее сообщалось, что банки Турции, ОАЭ, Венгрии, Таиланда, Индии, Казахстана, Катара, Вьетнама, Южной Кореи, Туниса, Египта, Аргентины, ЮАР, Узбекистана, Греции, Китая, Монголии и Рабата в Марокко перестали обслуживать банковские карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком. Кроме того, банкоматы уругвайских банков задерживают карты системы UnionPay Газпромбанка.

Сейчас в Монголии банки, среди которых крупнейшие Khan Bank, Khas Bank и Development and Trade Bank, перестали обслуживать банковские карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком.

При попытке снять наличные в банкомате высвечивается предупреждение о технической ошибке или сообщение о том, что карта не обслуживается банком. Некоторые банкоматы выводят уведомление о том, что банк не санкционирует операции с этой картой. Отказ в обслуживании распространяется как на корпоративные карты Газпромбанка, так и на индивидуальные с системой UnionPay.

источник MiddleAsianNews

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