экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Монголии перестали работать карты Газпромбанка платежной системы UnionPay

CentralAsia (MNG) -  

Выпущенные Газпромбанком карты китайской платежной системы UnionPay перестали работать в Монголии.

Раннее сообщалось, что банки Турции, ОАЭ, Венгрии, Таиланда, Индии, Казахстана, Катара, Вьетнама, Южной Кореи, Туниса, Египта, Аргентины, ЮАР, Узбекистана, Греции, Китая, Монголии и Рабата в Марокко перестали обслуживать банковские карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком. Кроме того, банкоматы уругвайских банков задерживают карты системы UnionPay Газпромбанка.

Сейчас в Монголии банки, среди которых крупнейшие Khan Bank, Khas Bank и Development and Trade Bank, перестали обслуживать банковские карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком.

При попытке снять наличные в банкомате высвечивается предупреждение о технической ошибке или сообщение о том, что карта не обслуживается банком. Некоторые банкоматы выводят уведомление о том, что банк не санкционирует операции с этой картой. Отказ в обслуживании распространяется как на корпоративные карты Газпромбанка, так и на индивидуальные с системой UnionPay.

источник MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com