22 монгольских миротворца принимают участие в программе обучения в Словении. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -

В ходе 16 дней активных действий против гендерного насилия Европейский союз и Вооруженные силы Монголии объединяют усилия в продвижении гендерного равенства в миротворческих операциях.

Учебный центр по миротворческим операциям в замке Ябле в Словении приветствует 22 монгольских миротворцев для участия в специализированном тренинге. При поддержке Службы инструментов внешней политики Европейской комиссии этот тренинг направлен на расширение прав и возможностей монгольских миротворцев как защитников гендерного равенства и прав человека. Этот флагманский проект отмечает 35-ю годовщину установления дипломатических отношений между ЕС и Монголией.

Правительство Монголии стремится интегрировать стратегии гендерного равенства во все министерства и секторы. ЕС последовательно поддерживает эти стратегии и тесно сотрудничает с правительством Монголии.

Ключевым достижением стала приверженность Вооруженных сил Монголии внедрению секторальной политики гендерного равенства с 2020 года, что привело к значительному прогрессу. ЕС одобряет Генеральный штаб Вооруженных сил Монголии (GSMAF) за практическую реализацию гендерной политики через недавно созданный Подсовет по гендерным вопросам и за введение роли «гендерного офицера» в руководящую структуру миротворческих миссий. Кроме того, более 150 военнослужащих прошли обучение по гендерной отзывчивости и чувствительности, что стало существенным шагом вперед.

источник: MiddleAsianNews

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