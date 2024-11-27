Российские войска проводят самое быстрое продвижение в Украине с 2022 года, - Reuters

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Российские войска продвигаются по Украине самыми быстрыми темпами с начала вторжения 2022 года, заняв за последний месяц территорию размером в половину Лондона, заявили во вторник аналитики и военные блогеры.

Как пишет Reuters, российские войска пронеслись по всей территории Украины в начале 2022 года, после чего были оттеснены на восток и юг. Линия фронта протяженностью 1000 км оставалась практически неподвижной в течение двух лет, до последних, менее масштабных продвижений, начавшихся в июле.

Война вступает в самую опасную фазу, по мнению некоторых российских и западных чиновников, поскольку Россия, как сообщается, использует северокорейские войска в Украине, а Киев теперь использует ракеты, поставляемые Западом, для нанесения ответного удара по территории России.

Москва, которая, как и Северная Корея, не подтвердила и не опровергла присутствие войск, использовала гиперзвуковую ракету средней дальности в Украине на прошлой неделе, а во вторник Украина сообщила о крупнейшей атаке российских беспилотников на ее территории.

Российская армия захватила почти 235 кв. км в Украине за последнюю неделю, что является недельным рекордом для 2024 г. Российские войска заняли 600 кв. км в ноябре.

Во вторник Министерство обороны России сообщило о взятии его войсками еще одной деревни, Копанки, в Харьковской области - еще одном очаге российской военной активности к северу от основного театра боевых действий в Донецкой области.

В понедельник третья отдельная штурмовая бригада Украины в своем сообщении в Telegram заявила, что очистила село от российских солдат. Украинские СМИ со ссылкой на Назара Волошина, представителя группы войск «Хортица», сообщили, что киевские войска отразили наступление российских войск на логистический центр Купянск, также расположенный в Харьковской области. Украинские военные уже второй раз за месяц сообщают об отражении атаки на Купянск.