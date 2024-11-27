Байден тайно попросил выделить на помощь Украине еще $24 млрд

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден тайно попросил Конгресс выделить дополнительные $24 млрд на помощь Украине и восполнение запасов американского оружия, которое ранее было передано Киеву. Это следует из документов, которые оказались в распоряжении Politico.

Два источника издания подтвердили запрос Байдена, уточнив, что он был направлен 25 ноября. Обращение должны рассмотреть до 20 декабря, поскольку административно-бюджетное управление Белого дома предложило Конгрессу включить эту помощь в решение о продлении финансирования работы правительства во избежание шатдауна, отмечает Politico.

Предполагается, что $16 млрд из заявленной суммы пойдут на восполнение американских запасов, а оставшиеся $8 млрд будут потрачены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Эта программа предусматривает заключение Пентагоном контрактов с производителями на поставку вооружения для украинской армии, а не предоставление техники и другой помощи напрямую с армейских складов.

При этом запрос Байдена вызвал возмущение у некоторых республиканцев, считающих, что «Конгресс не должен делать Киеву подарки, которые позволят ему еще более серьезно саботировать возможность мирных переговоров».

Накануне глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США обеспечат Украину всем необходимым, чтобы она могла «воевать в течение 2025 года» и начать мирные переговоры с позиции силы. До этого он говорил, что Белый дом намерен предоставить Украине «каждый доллар» из одобренных Конгрессом средств до 20 января, когда в должность вступит избранный президент Дональд Трамп.

В Пентагоне позднее уточнили, что партии оружия планируется передавать еженедельно, чтобы использовать ранее выделенные на эти цели $9 млрд. Последний пакет военной помощи на $275 млн Вашингтон направил Киеву 20 ноября. В него вошло противовоздушное вооружение, реактивные системы залпового огня HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые боеприпасы Javelin и другое оборудование и запчасти.