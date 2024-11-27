В Казахстане прогнозируются дождь, снег, туман и сильный ветер

CentralAsia (KZ) - В ближайшие трое суток на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает Казгидромет.

В середине недели ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, туман и усиление ветра в южной части запада республики, а к концу месяца уже на большей части страны. При этом сильные осадки прогнозируются в горных районах юга Казахстана.

Существенных изменений в температурном фоне не ожидается.

В Астане переменная облачность, днем 0…-2, ночью -8…-10.

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