Курс доллара на Форекс превысил 109 рублей впервые с марта 2022 года

CentralAsia (CA) - Курс доллара на международном валютном рынке Форекс превысил ₽109. Об этом сообщает РБК.

Пара доллар/рубль (USD/RUB) выросла 27 ноября на 3,78%, поднявшись до ₽109,475 по состоянию на 15:58 по бишкекскому времени. Курс доллара по отношению к рублю поднялся выше отметки ₽109 впервые за два года и восемь месяцев, в предыдущий раз такое было 15 марта 2022 года.

Курс доллара к рублю на межбанковском рынке также поднялся на 3,78%, до ₽109,475. При этом торгующийся на Мосбирже фьючерс на доллар (Si) c поставкой в декабре подорожал на 1,54%, до ₽108 678, что соответствует курсу на уровне ₽108,7.

Накануне Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду, 27 ноября, на уровне ₽105,0604, евро — ₽110,4943, юаня — ₽14,4449. В последний раз курс доллара от ЦБ превышал отметку ₽105 более двух с половиной лет назад — 17 марта 2022 года.