Казахстан направит еще 1,6 млрд кубометров воды в Аральское море до апреля 2025 года

CentralAsia (KZ) - Около 1,6 млрд кубометров воды планируют направить в Аральское море до апреля 2025 года. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

С октября 2023 года по апрель 2024 года в Аральское море направили около 1,3 млрд кубометров воды, а с начала года суммарно – 2 млрд кубометров.

Также тема Северного Арала была в повестке 87-ого заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии (МКВК), прошедшего в начале месяца в Туркменистане.

«С начала года в Северный Арал было направлено около 2-х млрд кубометров воды. На сегодня общий объем воды в море достиг 22-х млрд кубометров. Помимо водной дипломатии и тесной работы с нашими коллегами из стран Центральной Азии, важную роль в наполнении моря играет внедрение водосберегающих технологий. Благодаря им, в этом году аграрии Кызылординской области сэкономили 200 млн кубометров воды, которые также были направлены в Северный Арал. Вопрос очень важный, мы разнопланово занимаемся им и держим на контроле», - сказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

По итогам переговоров с соседними странами в Туркменистане министр договорился о том, что до 1 апреля в Шардаринское водохранилище направят 11 млрд кубометров воды. Это позволит накопить необходимый объем воды для поливного сезона 2025 года в южной части страны.

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