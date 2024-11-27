экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин прибыл в Астану с государственным визитом

CentralAsia (KZ) -  Президент России прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. В аэропорту его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Путин и Токаев обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества в различных областях, в том числе с учётом председательства в текущем году Казахстана в ОДКБ, а России – в Содружестве Независимых Государств и БРИКС.

28 ноября Путин примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com