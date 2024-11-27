Путин прибыл в Астану с государственным визитом

CentralAsia (KZ) - Президент России прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. В аэропорту его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Путин и Токаев обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества в различных областях, в том числе с учётом председательства в текущем году Казахстана в ОДКБ, а России – в Содружестве Независимых Государств и БРИКС.

28 ноября Путин примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

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