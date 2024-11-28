От реконструкции ГРЭС до стратегического партнерства. О чем договорились Токаев и Путин?

// Акорда

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.

Токаев назвал государственный визит Путина историческим событием, знаменующим важную веху в развитии казахстанско-российских отношений.

«Для Казахстана Россия – стратегический партнер и надежный союзник. Нас объединяют нерушимые узы дружбы, многовековое добрососедство и общая история. Опираясь на эти непреходящие ценности, наши государства выстроили содержательные взаимоотношения, обращенные в будущее. Казахстанско-российское сотрудничество достигло небывалого подъема, охватив практически все ключевые сферы взаимодействия. Поступательно развивается политический диалог, расширяется торгово-экономическое сотрудничество, активизируются культурно-гуманитарные связи. Прошедшие сегодня встречи и переговоры в узком и расширенном составах отличались деловитостью, откровенностью и стали действительно результативными», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил, что в ходе обстоятельных переговоров с Владимиром Путиным был обсужден широкий спектр актуальных вопросов двусторонней повестки и намечены перспективные направления стратегического партнерства Казахстана и России.

«Пришли к единому мнению, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, двусторонние отношения динамично развиваются по восходящей линии. Приоритетное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам экономики. В качестве основных задач было выделено углубление сотрудничества в стратегических отраслях и дальнейшее наращивание взаимного товарооборота. В этих целях уже принят пакет межправительственных документов, включая Комплексную программу экономического сотрудничества на 2021-2025 годы, План совместных действий на 2024-2026 годы. В рамках состоявшегося Форума межрегионального сотрудничества подписана обновленная Межправительственная программа межрегионального и приграничного сотрудничества двух стран», - сказал Токаев.

По его словам, Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана и входит в тройку ведущих инвесторов в экономику. Казахстан впервые в истории двусторонних отношений вошел в пятерку крупнейших торговых партнеров России.

«Убежден, при сохранении данной позитивной динамики мы сможем в ближайшие пару лет превзойти во взаимной торговле рубеж в 30 млрд долларов. Объем прямых российских инвестиций в экономику Казахстана превысил 24 млрд долларов, из которых только за последние два года вложено более 4,5 млрд. Накопленные казахстанские инвестиции в экономику России достигли впечатляющей отметки в 8,5 млрд долларов. Кроме того, в Казахстане работают около 24 тысяч компаний с российским участием – это почти половина от общего количества предприятий с иностранным капиталом, действующих в нашей стране. Эти показатели подтверждают высокий уровень доверия и взаимной заинтересованности в дальнейшем укреплении наших стратегических взаимоотношений», – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев сказал, что запущено 93 совместных проекта на сумму более 18 млрд долларов. В настоящее время реализуются еще 49 проектов с общим объемом инвестиций почти 30 млрд долларов.

«Отдельного внимания заслуживают масштабные инициативы по газификации ряда регионов Казахстана, наращиванию объемов транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлении, строительству и модернизации крупных энергетических объектов в нашей стране. В приоритете – раскрытие транзитного потенциала через развитие ключевых транспортных коридоров. Мы также обсудили перспективы реализации проектов, в том числе строительства автомобильной дороги в Монголию и активного использования Трансафганского транспортного коридора. Уверен, полноценная реализация всех этих инициатив в направлении «Север – Юг» всецело отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран», - сказал Токаев.

Особое место в экономической повестке занимает Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В этом контексте отмечена важность предстоящего открытия Генерального консульства Российской Федерации в Актау.

Большое значение главы государств придают сотрудничеству в научной и культурно-гуманитарной сферах. Касым-Жомарт Токаев рассказал о своем решении открыть весной следующего года в Астане «Аллею вечной казахстанско-российской дружбы», где жители и гости столицы смогут комфортно проводить свой досуг. Он выразил признательность российской стороне за активное участие в V Всемирных играх кочевников, прошедших в начале сентября в Астане. Глава государства сообщил, что в 2026 году Казахстан станет местом проведения Третьих «Игр будущего» – уникального турнира, инициатором которого стала Россия, объединяющего традиционные виды спорта и киберспорт.

«Хотел бы отметить Дни культуры Астаны в Москве, которые прошли в августе текущего года и нашли широкий отклик у московской и зарубежной аудитории. Знаковым событием стало открытие в Казани бюста великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы. Кроме того, на сцене Большого театра в Москве зрители смогли насладиться шедевром казахской национальной классики – оперой «Абай». В ближайшие годы запланированы масштабные выставки Казахстана в стенах легендарных музеев – Третьяковской галереи и Эрмитажа», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах сотрудничества в образовательной сфере. Сегодня в России обучается более 60 тысяч казахстанских студентов, что говорит о востребованности российского образовательного стандарта и заинтересованности двух стран во всестороннем обмене знаниями и опытом.

«В развитие ранее достигнутых договоренностей в Казахстане открыто 7 филиалов ведущих российских технических образовательных учреждений. В скором времени свои двери откроет филиал МГИМО в Астане. Сегодня открыт филиал КазНУ имени аль-Фараби в Омске, который станет первым представительством казахстанского вуза в России. Одновременно обсуждаются перспективы строительства казахстанских школ в приграничных регионах России, а также школ с российским участием на территории Казахстана (в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях), что позволит укрепить образовательные связи и предоставить новые возможности для подрастающего поколения двух стран», – подчеркнул президент Казахстана.

Важным фактором, объединяющим народы, в выступлении назван русский язык.

«Хочу подчеркнуть, что треть всех обучающихся в школах Казахстана детей получают образование на русском языке. В Казахстане мы придаем большое значение данному вопросу, и именно поэтому мной было предложено учредить Международную организацию по русскому языку. Другой важной темой переговоров стала поддержка соотечественников, проживающих на территориях Казахстана и России. Здесь важное значение имело бы подписание Меморандума о сотрудничестве между Фондом «Отандастар» и «Россотрудничеством». Подобные договоренности играют особую роль в укреплении взаимопонимания между нашими народами и находят положительный отклик у широкой общественности», – сказал Токаев.

Президенты подробно обсудили динамику взаимодействия стран в многостороннем формате, обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной политики.

«С удовлетворением отмечаю наше полное взаимопонимание по сотрудничеству в рамках таких важных региональных объединений, как СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, СВМДА и другие. Сегодня практически нет такого направления, по которому не взаимодействовали бы наши страны. Что особенно важно, между Казахстаном и Россией нет каких-либо спорных вопросов. Мы всегда находим сбалансированные решения, максимально учитывающие интересы двух государств. Пользуясь возможностью, выражаю благодарность уважаемому Президенту России за неустанное личное внимание к укреплению дружественных взаимоотношений между нашими народами», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил, что впереди много совместной работы, и у сторон есть серьезный задел на 2025 год.

«Предстоит реализовать большое количество совместных проектов, которые, уверен, принесут ощутимую пользу как гражданам, так и бизнесу наших стран. В январе следующего года исполняется 20 лет одному из основополагающих межгосударственных документов – Договору о казахско-российской государственной границе. В 2025 году нас также ждут большие юбилеи – 80-летие Великой Победы и 70-летие космодрома «Байконур». Мы договорились провести праздничные мероприятия по случаю всех этих знаковых дат. Как видите, двусторонняя повестка регулярно пополняется конкретными инициативами и новыми интересными проектами», – подчеркнул президент Казахстана.

В завершение своего выступления Токаев выразил уверенность в том, что положительные итоги сегодняшних мероприятий позволят вывести союзнические отношения двух стран на качественно новый уровень.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение и оказанное внимание на казахской земле.

«Мы подробно обсудили широкий спектр двустороннего взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной областях. Обменялись мнениями по наиболее актуальным региональным и международным сюжетам. В только что подписанном Совместном заявлении поставлены новые амбициозные задачи по дальнейшему углублению стратегического партнерства двух наших стран. Их реализации будут способствовать и заключенные многочисленные межправительственные и межведомственные документы, охватывающие самые разные сферы сотрудничества – от энергетики и транспорта до здравоохранения и юстиции», – подчеркнул он.

По словам Владимира Путина, нынешний визит и переговоры на деле поспособствуют дальнейшему развитию многопланового российско-казахстанского сотрудничества.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли Совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.

Кроме того, члены делегаций в присутствии президентов обменялись следующими документами: 1. Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации на 2024-2028 годы; 2. План мероприятий по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации на 2024-2028 годы; 3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об организации взаимодействия в области развития железнодорожного транспорта и инфраструктуры, автомобильных дорог, а также автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу между Республикой Казахстан и Российской Федерацией; 4. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильного моста через реку Таловая между пунктами пропуска «Сырым» (Республика Казахстан) и «Маштаково» (Российская Федерация) через казахстанско-российскую государственную границу и подходов к нему; 5. Соглашение между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством транспорта Российской Федерации о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов; 6. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области здравоохранения; 7. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации; 8. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма; 9. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о функционировании Костанайского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет»; 10. Протокол о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменения; 11. Соглашение между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Следственным комитетом Российской Федерации о сотрудничестве; 12. Соглашение о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации; 13. Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации о сотрудничестве в области правового регулирования деятельности некоммерческих организаций; 14. Программа сотрудничества между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации на 2025-2026 годы; 15. Меморандум о сотрудничестве в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 16. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ОАО «Российские железные дороги»; 17. Соглашение о реализации проекта между АО «НК «Қазақстан темір жолы», Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd и АО «Славтранс-Сервис»; 18. Меморандум о намерениях между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ООО «ФинИнвест»; 19. Соглашение о сотрудничестве по использованию эффективных технологий по снижению выбросов загрязняющих веществ на энергоблоках ст.№3 и №4 Экибастузской ГРЭС-2 между АО «Самрук-Энерго» и ООО «Фирма ОРГРЭС».

// Акорда

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин сделали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка:

I. Политический диалог

1. Стороны подтверждают приверженность планомерному развитию политического диалога, нацеленного на достижение взаимовыгодных результатов, поддержанию высокого темпа двусторонних контактов, пронизанных духом добрососедства и ориентированных на сохранение и приумножение традиций многовековой дружбы народов Казахстана и России. Намерены продолжать регулярные контакты на высшем и высоком уровнях в доверительном, союзническом русле и укреплять внешнеполитическое взаимодействие для обеспечения совместного прогресса в период стремительных и глубоких изменений, происходящих в мире.

2. Стороны с удовлетворением отмечают высокую интенсивность межпарламентского сотрудничества двух стран, обмена опытом в сфере законотворческой деятельности, в том числе на уровне палат парламентов, их профильных комитетов, а также межфракционного взаимодействия.

3. Стороны приветствуют регулярное и доверительное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, способствующее укреплению отношений и скоординированности позиций по широкому спектру вопросов международной повестки дня.

4. Стороны осознают особую роль двустороннего сотрудничества как важного компонента в деле адаптации архитектуры международных отношений к новым реалиям и обеспечению стабильности и безопасности на евразийском континенте в условиях увеличения количества независимых мировых и региональных центров силы, развития и усиления глобальной геополитической турбулентности. Подтверждают приверженность видению путей содействия формированию более справедливого и равноправного глобального порядка, изложенному в Заявлении глав государств - участников Содружества Независимых Государств о международных отношениях в многополярном мире от 13 октября 2023 года. Отмечают, что новые геополитические реалии подтверждают востребованность дальнейшего укрепления системы безопасности на евразийском пространстве.

Координация позиций по основным вопросам международной и региональной безопасности, укрепление многосторонних механизмов сотрудничества на основе норм и принципов международного права, в том числе Устава Организации Объединенных Наций (ООН), по линии таких объединений, как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружество Независимых Государств (СНГ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), способствуют повышению устойчивости Казахстана, России и их партнеров к современным вызовам и угрозам, включая международный терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков, незаконную торговлю оружием и других.

5. Стороны отмечают эффективность председательства Республики Казахстан в ОДКБ в 2024 году и, признавая важную роль Организации в обеспечении региональной стабильности, подчеркивают нацеленность на дальнейшее укрепление военно-политического взаимодействия, повышение боеготовности Коллективных сил ОДКБ. Приветствуют поступательное наращивание потенциала Организации и ее практический вклад в борьбу с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, оружия, транснациональной организованной преступностью, нелегальной миграцией и другими современными вызовами и угрозами. Высоко оценивают возможности коллективных действий по проведению миротворческих операций и реагированию на кризисные ситуации в зоне ответственности ОДКБ.

6. Стороны рассматривают СНГ в качестве эффективного механизма сотрудничества по самому широкому спектру направлений, выступают за развитие и углубление взаимодействия в этом формате. Отмечают эффективность председательства Российской Федерации в Содружестве в 2024 году и выражают готовность к дальнейшей совместной работе по укреплению потенциала СНГ как авторитетной международной площадки, вносящей весомый вклад в процессы глобального и регионального сотрудничества.

7. Стороны подтверждают намерение наращивать скоординированные усилия по дальнейшему развитию и укреплению потенциала и международной роли ШОС, способствующей формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

Стороны, отмечая тесное взаимодействие между ними в рамках председательства Республики Казахстан в ШОС в 2023 - 2024 годах, высоко оценивают итоги заседания Совета глав государств - членов Организации, подписанные в его рамках документы, включая Астанинскую декларацию Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества

от 4 июля 2024 года, и тематическую встречу на высшем уровне «ШОС+», нацеленные на комплексное совершенствование деятельности Объединения в современных геополитических условиях. Казахстан и Россия будут предпринимать меры по развитию и углублению сотрудничества государств - членов ШОС в политической, экономической сферах, в сфере безопасности, а также их гуманитарных связей.

В свете предстоящего в 2025 году 80-летия ООН Стороны подтвердили намерение совместно продвигать Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку инициативы ШОС «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие».

8. Стороны подтверждают приверженность укреплению взаимодействия на международных площадках, включая ООН, как в двустороннем формате, так и в рамках региональных объединений.

9. Стороны осуждают безответственные заявления публичных и официальных лиц, противоречащие духу взаимного доверия и уважения суверенитета двух стран.

10. Стороны решительно осуждают террористические акты, произошедшие в 2024 году на территории Российской Федерации, договорившись осуществлять тесные контакты, обмениваться оперативной и иной информацией по линии специальных служб в целях профилактики и бескомпромиссной борьбы с терроризмом.

II. Экономическое сотрудничество

11. Стороны выражают заинтересованность в формировании более справедливой, сбалансированной и прозрачной международной торговой системы. Подтверждают, что применение односторонних ограничительных мер оказывает негативное воздействие на международное торгово-экономическое сотрудничество и устойчивое развитие государств, не способствует функционированию открытой и недискриминационной системы многосторонней торговли.

Казахстан и Россия готовы совместно работать по вопросам сопряжения интеграционных процессов на евразийском пространстве, включая либерализацию торговых отношений между их участниками, совместное развитие транспортно-логистической инфраструктуры и другие вопросы экономического взаимодействия, в том числе в рамках идеи Большого Евразийского партнерства.

12. Стороны высказываются за интенсификацию торгово-экономических связей Казахстана и России, расширение промышленной кооперации в перспективных отраслях производства. Отмечают, что достижение вопреки негативным глобальным трендам высоких показателей взаимного товарооборота подтверждает эффективность принимаемых на уровне правительств мер и решений.

13. Стороны приветствуют увеличение доли двусторонних транзакций в национальных валютах, что в долгосрочной перспективе будет способствовать укреплению финансового суверенитета двух стран.

Намерены укреплять взаимодействие на площадках многосторонних финансовых и отраслевых организаций.

Подтверждают, что международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервы, должны неукоснительно соблюдаться.

Будут способствовать дальнейшему взаимодействию в финансовой сфере и сотрудничеству в сфере платежей и денежных переводов.

14. Стороны подтверждают намерение углублять производственную кооперацию, развивать совместные взаимовыгодные проекты в таких приоритетных отраслях промышленности, как автомобилестроение, сельхозмашиностроение, химическая, фармацевтическая, строительная и другие отрасли, содействовать упрощению внутренних процедур, регулирующих обоюдные поставки промышленной продукции на взаимоприемлемых условиях.

15. В год 10-летнего юбилея подписания Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Стороны с уверенностью констатируют растущую роль Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как международной организации региональной экономической интеграции, выражая убежденность в том, что евразийская экономическая интеграция в рамках Договора отвечает национальным интересам Сторон, создает конкурентные преимущества всем государствам-членам и имеет колоссальный потенциал для развития.

Стороны подтверждают неизменную приверженность целям и принципам, предусмотренным Договором, исходят из важности продолжения совместной работы по дальнейшему развитию общих рынков в рамках Союза путем раскрытия интеграционного потенциала ЕАЭС и решения общих задач по повышению конкурентоспособности национальных экономик, созданию благоприятных условий для вовлечения бизнеса в кооперацию в рамках Союза в целях улучшения благосостояния жителей всех государств - членов ЕАЭС.

16. Стороны с удовлетворением отмечают эффективность энергетического сотрудничества Казахстана и России, что подтверждают начавшиеся в октябре 2023 года поставки российского природного газа через территорию Казахстана по магистральному газопроводу «Центральная Азия - Центр», а также подписание Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан от 17 апреля 2024 года.

17. Стороны отмечают стабильную работу Каспийского трубопроводного консорциума, который играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности и стабильности региона, а также в развитии экономического сотрудничества между странами.

18. Стороны выражают заинтересованность в дальнейшем расширении партнерства в газовой сфере, в том числе в целях транспортировки газа в третьи страны. Реализация совместных проектов укрепит региональную стабильность и энергетическую безопасность Центральной Азии, придаст мощный импульс промышленному развитию Казахстана и России, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан.

Стороны подчеркивают необходимость гарантировать безопасность критически важной трансграничной энергетической инфраструктуры в целях обеспечения стабильности и надежности поставок ресурсов.

Особо отмечают роль природного газа как важнейшего переходного топлива в реализации справедливых, поэтапных и сбалансированных энергопереходов.

19. Стороны подчеркивают важность качественной и эффективной реализации проекта газификации северных и восточных областей Казахстана.

20. С учетом взятого Казахстаном и Россией курса на достижение углеродной нейтральности, значительное снижение выбросов парниковых газов в окружающую среду и противодействие экстремальным климатическим явлениям Стороны договорились внимательно изучить перспективы двустороннего взаимодействия в сфере использования атомной энергии в мирных целях, других низкоэмиссионных источников энергии, включая обмен опытом и технологиями, а также подготовку квалифицированных кадров для отрасли.

21. Стороны отмечают стратегическое значение выстраивания архитектуры стабильных и эффективных транспортных коридоров на евразийском пространстве, а также дальнейшего совершенствования транспортно-логистических связей между двумя странами. Определяют в качестве ключевых задач на предстоящий период увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом, а также наращивание двусторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом.

Стороны приветствуют старт практической реализации проектов в рамках формирования международного транспортного коридора «Север - Юг», что окажет серьезный мультипликативный эффект на развитие всех стран, находящихся в его поясе. Особое внимание уделяется повышению пропускной способности инфраструктуры восточного ответвления указанного транспортного коридора.

Акцентируют, что активный ход строительства логистического узла в Московской области будет способствовать развитию прямого транспортного сообщения из Китайской Народной Республики через Казахстан в Россию.

Стороны будут наращивать усилия для скорейшей реализации Меморандума о взаимопонимании по созданию и развитию международного транспортного коридора «Беларусь–Россия–Казахстан–Узбекистан–Афганистан–Пакистан–порты Индийского океана», подписанного в ноябре 2023 года.

Стороны поддерживают приоритетность взаимодействия по укреплению региональной взаимосвязанности в целях наращивания двусторонней торгово-экономической кооперации и создания благоприятных условий для грузоотправителей посредством диверсификации потоков товаров за счет более эффективных, надежных, безопасных и бесшовных цепочек поставок. В рамках этих усилий положительно оценивают идею сопряжения различных транспортно-логистических проектов на евразийском пространстве.

22. Стороны последовательно выступают против политизации деятельности международных организаций, в том числе отраслевого сотрудничества, подчеркивая особое значение взаимодействия в рамках многосторонних структур, включая Международный транспортный форум, Организацию сотрудничества железных дорог и другие.

23. Стороны с удовлетворением отмечают растущую долю сельскохозяйственной продукции в структуре взаимного товарооборота. Казахстан и Россия имеют колоссальные возможности для развития агропромышленных комплексов и осознают свою значимую роль в обеспечении и укреплении международной продовольственной безопасности.

Первостепенное значение приобретает сотрудничество в сфере аграрной науки, транспортировки сельскохозяйственной продукции, налаживания и повышения объемов производства сельскохозяйственной техники, бережного и скоординированного использования трансграничных водных ресурсов.

24. Стороны подтверждают общую позицию об уникальной технологической, научно-исследовательской и исторической значимости космодрома «Байконур», 70-летний юбилей которого будет широко отмечаться в следующем году. Объект является общечеловеческим достоянием. Будут продолжены работы по совместному освоению космоса, проведению экспериментальных исследований, развитию телекоммуникационных технологий.

25. Стороны констатируют необходимость более активного взаимного продвижения информации о туристских местах и маршрутах среди казахстанцев и россиян. Огромный рекреационный потенциал двух стран используется не в полной мере, что требует активизации дополнительных усилий в данном направлении.

26. Стороны продолжат комплексную работу на антикоррупционном направлении, в том числе по возврату незаконно приобретенных активов, а также по взаимному обмену информацией.

27. Стороны отмечают возрастающую роль разнопланового межрегионального и приграничного сотрудничества в развитии двусторонних отношений и необходимость дальнейшего устранения искусственных административных барьеров при пересечении границ перевозчиками, транспортными средствами и гражданами двух стран.

III. Культурно-гуманитарные связи

28. Сторонами достигнуты договоренности о проведении торжественных мероприятий в 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Акцентирована важность осмысления подрастающими поколениями грандиозного человеческого подвига, совершенного их предками на полях сражений и в тылу.

В контексте празднования 80-летия Великой Победы важное значение придается чествованию фронтовиков и тружеников тыла, памяти павших, совместным акциям и другим мероприятиям, в том числе патриотическо-образовательным проектам с участием казахстанских и российских школьников.

Стороны будут наращивать взаимодействие историков, архивистов, поисковых отрядов и волонтерских организаций, в том числе в рамках Совместной рабочей группы историков Казахстана и России и Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств - участников СНГ.

На международных площадках, включая СНГ и ОДКБ, Стороны подчеркивают, что установленные в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге действия нацистов и их пособников должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза.

29. Стороны с удовлетворением отмечают важность инициативы Президента Республики Казахстан К.К. Токаева по учреждению Международной организации по русскому языку, Договор об учреждении которой подписан 13 октября 2023 года. Рассматривают Организацию как открытую для присоединения любых государств, разделяющих ее цели и принципы, выражают твердую убежденность в том, что она будет способствовать укреплению колоссальной коммуникационной, научной и культурной роли языка А.С.Пушкина и Л.Н.Толстого как одного из ведущих мировых языков и основных средств межгосударственного общения на евразийском пространстве.

Стороны приложат усилия к проведению первых заседаний руководящих органов Организации и оперативному запуску ее полноценного функционирования.

В преддверии 180-летнего юбилея выдающегося казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева Стороны придают особое значение его творчеству, в том числе отмечают важность его переводов произведений русских классиков на казахский язык.

30. Казахстан и Россия считают необходимым и далее укреплять потенциал Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) как универсального межправительственного гуманитарного форума, способствовать сохранению на этой площадке профессионального диалога, нацеленного на поиск согласия государств - членов и продвижение объединительной повестки дня.

31. Стороны высоко оценивают уровень проведения первого Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в г. Казани (Российская Федерация). Данный уникальный формат спортивных состязаний привлек огромное внимание молодежи по всему миру. Его развитие станет одним из направлений межгосударственного взаимодействия по линии физкультуры и спорта.

Российская Сторона приветствовала решение о проведении третьих «Игр будущего» в Казахстане в 2026 году.

Стороны дают высокую оценку результатам проведения под эгидой ЮНЕСКО в г. Астане (Республика Казахстан) Всемирных игр кочевников - 2024, способствующих сближению культур разных стран и народов.

32. Стороны высоко оценивают уровень и результаты состоявшегося в марте 2024 года в г. Сочи (Российская Федерация) Всемирного фестиваля молодежи и намерены продолжать дальнейшее сотрудничество в целях расширения возможностей молодых людей и создания условий для их самореализации, образования и активного участия в общественно-политической жизни.

33. Стороны особо отмечают значимость взаимного открытия филиалов высших учебных заведений и общеобразовательных школ. Эти инициативы способствуют укреплению образовательных и культурных связей, обогащают духовное и интеллектуальное наследие наших народов. Совместные усилия в этом направлении будут способствовать их дальнейшему развитию и процветанию.

34. Стороны с удовлетворением констатируют возрастающую динамику культурного диалога между Казахстаном и Россией. Продолжают активную реализацию совместных культурных мероприятий – театральных фестивалей, концертов классической, народной и популярной музыки, выставок ведущих музеев, галерей и других проектов.

35. Стороны подчеркивают важность глобального диалога между религиями и культурами, в том числе в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который является платформой для продвижения идей религиозной терпимости и взаимоуважения.

36. Президент Российской Федерации В.В. Путин выразил признательность за теплое гостеприимство и пригласил Президента Республики Казахстан К.К. Токаева посетить Российскую Федерацию с государственным визитом в 2025 году. Президент Республики Казахстан К.К. Токаев с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы дополнительно.

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