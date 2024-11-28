Путин поблагодарил Токаева за развитие русского языка в Казахстане

// Кремль

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за развитие русского языка в Казахстане. Об этом он сказал в ходе заявлений по итогам российско-казахстанских переговоров для средств массовой информации.

«Высоко ценим, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык, видим, что это всячески поддерживается руководством республики и признательны президенту Казахстана за инициативу учреждения международной организации по русскому языку, деятельность которой, уверен, будет способствовать его поддержке и продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения», - сказал Путин.

Россия оказывает содействие строительству в Казахстане новых русскоязычных школ и в целом повышению качества образования на русском языке, сказал он.

Россия планирует ещё три такие школы открыть в Казахстане в ближайшее время.

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